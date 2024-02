Nerea Rodríguez revela ahora el alto precio que está pagando por culpa de ‘Operación Triunfo’

Nerea Rodríguez fue concursante de ‘OT 2017’, la edición que supuso el resurgir de ‘Operación Triunfo’ en TVE con Noemí Galera como directora de la Academia y con Roberto Leal como presentador. La joven compartió concurso con Aitana, Amaia, Lola Índigo o Ana Guerra.

Sobre cuál es su relación con sus compañeros de edición se ha sincerado en una entrevista concedida a ‘Socialité‘. Además, ha dejado claro que no le pesa en absoluto la etiqueta de ‘triunfita’: «Soy ‘triunfito’ no pasa nada. Es una etiqueta que llevo orgullosa porque es el programa del que he salido, estoy orgullosa y siempre lo estaré».

Aunque reconoce que «no me gusta cuando utilizan lo de ‘triunfito’ con un significado negativo o cuando me dicen que no puedo ir a un evento porque ya hay, por ejemplo, tres personas de ‘Operación Triunfo'». Nerea Rodríguez también quiere aclarar que no hay ningún tipo de rivalidad entre ella y sus excompañeros: «Nosotros los artistas tenemos muy claro que la música es un espacio muy amplio en el que cabemos todos».

Nerea Rodríguez aclara cuál es la relación con sus compañeros

Al preguntarle por el grupo de WhatsApp de ‘OT 2017’, la cantante catalana asegura que «hay un grupo de ‘OT 2017’, sigue existiendo. Estamos los 16, algunos hablamos más, otros menos, pero sí. Al final, hay algo muy importante que nos une y eso no se puede borrar».

Además, reconoce que mantiene muy buena relación con algunos de sus compañeros, como Raoul, Ricky, Roi o Ana Guerra, a cuya boda con Víctor Elías está invitada y por supuesto irá. Y no solo eso, sino que, si los novios quieren, «cantaría encantada».

Sobre Ana, Nerea Rodríguez solo tiene buenas palabras: «Somos muy buenas amigas, y también soy muy buena amiga de Víctor». A la pregunta de si cantaría frente a la reina Letizia, prima segunda del novio e invitada al enlace, la catalana reconoce, entre risas, que «a mí me gusta cantar delante de la gente en general. No tengo reparos».