Miguel Frigenti se despacha implacable contra Adriana Abenia con dos duros calificativos

Miguel Frigenti ha vuelto a convertirse en noticia tras el fin de ‘Sálvame‘ al señalar a Adriana Abenia a través de sus redes sociales. El periodista sorprendía este miércoles al arremeter con dureza contra la colaboradora de ‘Espejo Público’ por un desagradable comentario sobre su físico.

Según el que fuera colaborador de ‘Sálvame’, se encontraba este mismo miércoles a Adriana Abenia en una agencia de representación donde esta le hacía un comentario sobre su físico que no le hacía ninguna gracia y que ha querido compartir con todos sus seguidores. «Se puede ser maleducada y luego está Adriana Abenia», ha empezado escribiendo en su cuenta de Twitter.

«Ignorante y maleducada»

«Me encuentro con ella en una oficina de representación y, sin tener ninguna confianza conmigo, me dice que me encuentra muy ‘fuerte’ y que es evidente que me he pinchado anabolizantes», ha proseguido relatando Miguel Frigenti en sus redes sociales, atacando directamente a Adriana Abenia llamándola «ignorante».

Se puede ser mal educada y luego está Adriana Abenia. Me encuentro con ella en una oficina de representación y sin tener ninguna confianza conmigo, me dice que me encuentra muy “fuerte” y que es evidente que me he pinchado anabolizantes. Ignorante. — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) July 5, 2023

A esta polémica ha reaccionado la colaboradora de ‘Espejo Público’, también a través de sus redes sociales, con un mensaje que ha borrado horas después. Según la joven, se trataba de «una broma». De la misma manera, ha aclarado sus intenciones con su comentario y le ha pedido perdón públicamente: «Siento mucho que te hayas sentido así, no era mi intención. Ha sido una manera de decirte que te veía genial, tal vez no te haya pillado en un buen día».

Lo cierto es que no es la primera vez que Adriana Abenia se ve envuelta en una polémica por opinar sobre el físico de otros. Hace tan solo un año, las redes sociales se echaban sobre ella por criticar una campaña publicitaria con modelos con sobrepeso. «Estar obeso no es sano. No debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión… Por supuesto tienen derecho a vestirse, pero no que sirva de ejemplo estético para otras mujeres», declaraba entonces.