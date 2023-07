Mercedes Milá se lanza a hablar de tal modo de Jorge Javier en una publicación significativa

Mercedes Milá regresó este viernes a los platós de Telecinco siete años después de su marcha. Lo hizo en una noche llena de emociones pues el ‘Deluxe‘ cerraba sus puertas definitivamente tras casi 14 años acompañando a la audiencia en la noche de los viernes, sábados e incluso domingos. Pero fue una noche descafeinada pues había alguien que faltaba: el dueño del cortijo. Es decir, Jorge Javier Vázquez.

No obstante, el nombre de Jorge Javier Vázquez estuvo muy presente durante toda la noche. Desde el comienzo al recordar algunos de los mejores momentos del ‘Deluxe’, durante la entrevista a Mercedes Milá, que no dudó en hablar de la amistad que mantiene con el catalán hasta el final con Leticia Sabater mandándole también un mensaje.

Así, durante su visita al último ‘Deluxe’, Mercedes Milá dejó claro que habla con Jorge Javier Vázquez a menudo. «Hablo con Jorge a diario, ahora mismo he estado hablando… Te echo de menos, eres un cabrón por no estar aquí«, aseguraba nada más entrar al plató. Poco después, el programa quiso hacer un homenaje a ambos al recordar algunos de los mejores momentos que había de los dos en el ‘Deluxe’ y en Telecinco.

«Esto si que es amistad, cariño, cómo no iba a estar hoy aquí», decía Milá al volver del vídeo. «Una persona que se ríe tanto en un plató, que se tira al suelo, que sabe todos los resquicios… Es un maestro», añadía al respecto de su compañero.

Mercedes Milá, alto y claro: «Jorge Javier merecía haber apagado la última luz»

Horas después de que se apagaran las luces y el ‘Deluxe’ haya quedado ya en los anales de la televisión, Mercedes Milá ha querido escribir una emotiva carta reivindicando el papel de ‘Sálvame’ en la televisión y en lo mucho que echó de menos a Jorge Javier en su despedida.

«Anoche volví a T5. No lo hacía desde que me fui hace siete años. Pise los pasillos y entré en mi camerino, ese lugar que fue mi casa durante 15 años presentando GRAN HERMANO. Cuántos recuerdos, emociones y felicidad en definitiva», empieza diciendo la presentadora.

«Abracé a compañeros que no había vuelto a ver y sentí que la ausencia no es olvido. Anoche fui a la despedida de un programa casi tan emblemático como SÁLVAME, porque los que lo han hecho durante 14 años son amigos y porque hay momentos en la vida que hay que dar la cara y dejar clara tu postura: sin libertad es muy difícil hacer televisión. La hice con Franco vivo y espero no tener que hacerla maniatada», proseguía diciendo sin ningún pudor.

«Todo el equipo de La Fábrica de la Tele sabe lo que eso significa y allá donde vayan a ganarse la vida volverán a demostrar que saben a la perfección como entretener al público, cómo hacer reír a los telespectadores y cómo escandalizar cuando sea necesario», añade Mercedes Milá dejando claro lo que piensa de todo el equipo de la productora.

Pero además, Mercedes Milá no se ha podido contener en dedicar unas palabras a su amigo Jorge Javier Vázquez y en reivindicar su figura. «Anoche fue el último DELUXE y solo faltó Jorge Javier que merecía el que más haber apagado la última luz de ese plató destartalado», concluye.