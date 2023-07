María Patiño impresiona con estas palabras al arrancar el ‘Deluxe’ tras el fin de ‘Sálvame’

Una semana después del adiós de ‘Sálvame’, el plató y sus colaboradores volvieron a Telecinco este viernes para una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe‘. El programa de La fábrica de la tele se prepara también para despedirse definitivamente de Telecinco el próximo 14 de julio. Y nada más empezar, María Patiño hizo un alegato en ese sentido.

Así, el programa arrancaba con María Patiño sola en el centro del plató mientras en la pantalla se podía leer lo siguiente: «Abrimos hasta el 14 de julio». Y es que aunque en un principio el ‘Deluxe’ también iba a terminar el pasado 23 de junio, Telecinco fue posponiendo el final primero para el 7 de julio y finalmente para el 14 de julio.

«Muy buenas noches. Qué ganas tenía de estar aquí. Qué ganas tenía de verles a ustedes, a los que están en el plató y a mis compañeros. Estaba tan nerviosa, pero eso sí quedan solo tres Deluxe para pasar a la historia de la televisión. Pero los vamos a aprovechar cada minuto», aseguraba María Patiño.

«Os recuerdo que este programa termina el próximo 14 de julio», recalcaba María Patiño mientras pasaba un faldón en el que se leía lo siguiente: «Solo quedan tres Deluxe para pasar a la historia de la televisión. Después de 14 años de emisión, el programa termina el próximo 14 de julio».

El plató de #yoveosálvame se ilumina de nuevo para afrontar los dos últimos #ViernesDeluxe de la historia



Ver a @maria_patino ahí de nuevo es una mezcla de sentimientos encontradospic.twitter.com/qkzwwl3MvP — telemagazine (@telemgzn) June 30, 2023

Después de una entrevista íntima con Nacho Palau, María Patiño dio paso a sus colaboradores entre los que estaban Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, Pilar Vidal, Carmen Borrego y Antonio Montero. Nada más verles, Patiño bromeó con el tiempo que hacía que no se veían. «Hay tantas cosas que queremos saber, para preguntar y no enfadarnos ¿vale? Que hace una semana que no nos vemos y a lo mejor ya estamos desentrenados«, ironizaba Patiño.

María Patiño ironiza con sus colaboradores sobre el fin de ‘Sálvame’

Más adelante, durante el polígrafo de José Manuel Parada, María Patiño y los colaboradores no dudaron en hacer bromas sobre la cancelación de ‘Sálvame’. Después de que el periodista asegurara que si un día hablara de la vida de Chelo García-Cortés daría para 45 programas, Kiko Matamoros no dudaba en aprovechar para lanzar un dardo a Mediaset. «Pues empieza a ver si nos renuevan», soltaba el colaborador.

Más tarde, cuando José Manuel Parada hablaba de las orgías y los tríos que hizo en su relación con Chelo García-Cortés, María Patiño proponía a sus compañeros algo. «Ahora tenemos tiempo para hacer orgías chicos», les soltaba la presentadora a lo que Lydia Lozano apostillaba que «por las tardes». «Todas las tardes de lunes a viernes orgía», sentenciaba la presentadora.