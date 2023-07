Manuel Cortés pega el corte del día a Emma García por lo que le pregunta en ‘Fiesta’

Tras su paso por ‘Supervivientes 2023’, Manuel Cortés ha regresado este domingo a un plató de televisión. Ha sido en ‘Fiesta‘, el programa en el que también colabora su madre Raquel Bollo. Lo hacía para promocionar su nueva canción y su carrera musical.

No obstante, el programa de Emma García ha aprovechado la visita de Manuel Cortés para hacer un repaso a su concurso, el cual se vio frustrado por un problema de salud que le obligó a abandonar antes de tiempo el reality. «Cuando mejor estaba mentalmente, pasé ese bajón físico. Intenté por todos los medios tirar para adelante. Se me paró el intestino y se me juntó con anemia. Tenía el hígado inflamado», explicaba el hijo de Raquel Bollo sobre el por qué tuvo que decir adiós al programa.

Era entonces cuando Emma García no se cortaba al lanzarle una pregunta muy clara a Manuel Cortés relacionada con su mayor enemigo en Honduras. «¿Echas de menos a Asraf?», le soltaba la presentadora. «Ya sabes que hoy vengo a estar contigo. Vengo a cantar, no a hablar de eso. Otro día vengo y te hablo lo que quieras», le replicaba él frenándola en seco.

Pese al corte de Manuel Cortés, Emma García insistía en preguntarle a Manuel Cortés por si había superado ya las diferencias que había tenido con el novio de su prima Isa Pantoja. «He de decir que echo de menos a todos los compañeros. Echo de menos la aventura, la experiencia y también a Asraf«, respondía el hijo de Raquel Bollo tratando de zanjar el tema.

Además, Emma García aprovechaba para recordar la férrea defensa que había hecho Raquel Bollo tanto de Manuel Cortés como de Alma Bollo enfrentándose en todos los platós a varios compañeros. Tras recordar algunos de esos rifirrafes, Aurelio Manzano le preguntaba a su hijo si creía que la manera en la que les había defendido Raquel a él y a su hermana les podía haber perjudicado.

«Todo el mundo comete errores, pero seguro que ha hecho cosas mejores que cometer errores. Al defendernos así demuestra que es una madre de los pies a la cabeza«, respondía Manuel dando la cara por su madre y reconociendo que había tenido una situación «complicada» pues no es fácil tener que defender a dos personas a la vez.