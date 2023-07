Lydia Lozano es firme con lo que asevera de su futuro tras acabar ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’

El próximo sábado 14 de julio, el ‘Deluxe’ seguirá los pasos de ‘Sálvame‘ y echará el cierre para disgusto de sus muchos seguidores. Pero el que ha sido el penúltimo programa ha estado cargado de titulares. Por un lado, Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes han hablado de los preparativos de su próxima boda, y, por otro lado, Lydia Lozano.

La periodista se ha sometido este viernes al polígrafo de Conchita, donde ha aclarado cuál será su futuro profesional tras el final de ‘Sálvame’. En la promoción del programa se podía ver a la colaboradora y a la poligrafista sentadas en una hamaca de la playa o de una piscina. En un momento dado, Conchita le preguntaba: «Lydia, ¿y si nos hacemos tu último ‘poli’?». Según María Patiño, este anuncio había sido el más visto de la historia del programa, lo que pone de manifiesto las ganas que tenía la audiencia de ver a Lydia Lozano enfrentarse a la máquina de la verdad.

Sus compañeros han querido saber por qué había decidido someterse a estas preguntas en este momento y no lo había hecho antes. Ella lo tenía claro y reconocía que lo hacía ahora porque ya no había ‘Sálvame’, por lo que el lunes no se vería obligada a aclarar determinadas cuestiones que pudieran surgir durante el polígrafo.

¿Le gustaría a Lydia Lozano sustituir a María Patiño en ‘Socialité’?

La colaboradora ha tenido que responder a preguntas sobre su futuro laboral más inmediato una vez que ha terminado ‘Sálvame’. Lydia ha mentido en casi todas las preguntas, aunque para todas ellas tenía su aclaración y sus matices. En primer lugar, Conchita ha querido saber si se sentía más capacitada que el resto de sus compañeros para conseguir un nuevo puesto de trabajo.

Ella ha respondido que no. Sin embargo, la máquina ha dictaminado que mentía. La tertuliana ha explicado que considera que tiene una extensa trayectoria y un amplio recorrido en la pequeña pantalla que le podría ayudar a reubicarse profesionalmente. Pero no por ello se siente superior al resto de sus compañeros ni considera que esté más capacitada que ellos. De hecho, algunos ya han sido fichados por otros programas de televisión.

Sí que ha dicho la verdad cuando le han preguntado si le guastaría formar parte de las nuevas tardes de Mediaset. Lydia Lozano ha respondido que claro que le gustaría ya que es trabajo y ahora mismo no están en condiciones de ir rechazándolo. Por tal motivo, ha aprovechado la ocasión de lanzar una indirecta a los directores de ‘Así es la vida’, el programa presentado por Sandra Barneda cada tarde en Telecinco.

La tertuliana no se atrevería a entrar en ‘GH VIP 8’

Lo que no le gustaría sería formar parte de la nueva edición de ‘GH VIP’ que regresará a las pantallas en septiembre. Aunque se lo han propuesto, no es algo que quiera actualmente. Otra de las preguntas que le han formulado es si le gustaría sustituir a María Patiño como presentadora de ‘Socialité’. Con ésta delante, Lydia ha respondido que no y, en esta ocasión, ha dicho la verdad, alegando que está acostumbrada a colaborar y no a presentar.