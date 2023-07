Lo que se oye a Diego Pérez sobre Asraf y ‘Supervivientes’ es incendiario y nadie le para

Diego Pérez sigue dando mucho que hablar por su actitud en ‘Supervivientes 2023‘. Uno de los momentos más polémicos que han marcado su paso por el concurso fue la actitud que adoptó en el conflicto que enfrentó a Yaiza Martín y Asraf Beno. En aquella ocasión la organización tuvo que intervenir e incluso llegó a expulsar a la canaria de forma disciplinaria.

Tras ello, el presentador quiso conocer la versión de los hechos de todos aquellos concursantes que estuvieron presentes. Diego fue uno de ellos y su explicación fue toda una declaración de intenciones, puesto que no dudó en defender a sus amigos en detrimento de contar lo que verdaderamente sucedió. Una actitud de silencio cómplice muy cuestionada que, lejos de cambiarla, el superviviente sigue defendiendo.

«Puede que me haya pasado factura. En primer lugar, hay que revisar los manuales de derecho penal. Yo no soy un cooperador necesario, soy una persona que se aparta del problema. No creo que me perjudique el concurso», ha asegurado en un primer momento.

Acto seguido, Diego Pérez ha sacado pecho de su vergonzante postura aseverando: «Mi padre cuando salí de aquí me dijo «te he reconocido». Yo soy un chaval que siendo menor de edad hasta he estado detenido y con un juicio por defender a un amigo. Yo con los amigos soy así. El que lo quiera entender, bien y el que no, también. No voy a cambiar. Llevo treinta años sin cambiar y no voy a cambiar ahora».

«La situación está ahí evidentemente y soy el primero que cuando tenemos la oportunidad de estar sin cámaras le digo a Yaiza y lo puede decir ella «joder, lo has hecho mal», pero una cosa también te digo, todo esto es exagerarlo», ha proseguido diciendo el exconcursante, restando importancia a esas amenazas de Yaiza a Asraf y que le dedicara insultos intolerables como «maricona».

Poco después, Diego Pérez ha vuelto a encender la chispa al normalizar un episodio que no se debe consentir en televisión e incluso a culpabilizar al novio de Isa Pantoja de magnificarlo: «Estamos hablando de acoso, que es una cosa súper grave y demás y mismamente Asraf acaba de decir «me reí». Yo si me siento súper acosado, no me río, qué me estás contando. Fue una chorrada. Si eso me pasa a mí, yo no monto ese espectáculo y no se hubiera enterado aquí nadie».

La réplica por parte de Asraf al escuchar semejante barbaridad no se ha hecho esperar: «Que tú le quites importancia a esas cosas me parece terrible, ¿chorrada lo que viví yo?». «No sé qué realidad viviste tú, pero si normalizas eso desde luego…», ha rematado Asraf haciéndose con el aplauso generalizado del público.