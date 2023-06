Cuesta creer lo que sucedió entre Adara Molinero y Diego Pérez al acabar ‘Supervivientes’

La relación entre Adara Molinero y Diego Pérez en ‘Supervivientes‘ ha sido una montaña rusa. Los conflictos entre ambos han sido una constante, lo que ha motivado que la organización propicie un reencuentro entre ambos con la intención de limar asperezas. Un objetivo conseguido a tenor de cómo han terminado los dos. A pesar del final feliz entre los dos, ambos se han intercambiado fuertes reproches.

De hecho, nada más llegar, Adara ha compartido su sorpresa al ver al exconcursante. Por su parte, Diego ha asegurado: «Aquí estamos para intentar llegar a un entendimiento». Así pues, el joven no ha tardado en sacar a relucir su fuente de conflictos con ella: «Hemos chocado desde el principio, es mutuo. Lo primero que me chocó tuyo que por eso discutí era que estábamos haciendo las tareas y a nada que te decías de hacer algo decías «aquí están los machotes». Siempre intentabas sacarlo como si fuéramos de machotes».

«El que empezó atizando fuiste tú porque el primer día estaba tirada, muy mal, y el primero que soltó el comentario fuiste tú», le ha afeado Adara. Como respuesta, Diego ha rectificado: «Yo no te echaba la bronca, se la echaba sobre todo a Patricia Donoso». «Estoy flipando porque parece que han pasado 15 años», ha exclamado la joven para restarle hierro al asunto. De vuelta al conflicto, el exconcursante ha proseguido diciendo: «Yo lo recuerdo así. Si hubiese estado Manuel también lo hubiese dicho. Coincidió con que erais Patricia y tú y tú porque saltaste. Si no, no te hubiésemos dicho nada».

«Creo que no estamos en igualdad de condiciones porque tú tienes muchísima información, pero creo que en tu concurso has sido muy egoísta, egocéntrico y prepotente. Creías que estabas por encima de todo el mundo», le ha espetado Adara. «Al revés, los que os creíais esto erais tú y Jonan… En ningún momento me creí que estaba por encima de todos», ha asegurado Diego mientras que Adara se ha defendido diciendo: «Jonan y yo hemos soñado que llegábamos a la final para vivir eso juntos y en ningún momento lo hemos dado por hecho. Tú estabas un poco obsesionado con que no llegáramos nosotros».

El abrazo que marca la reconciliación entre Adara y Diego

Poco ha tardado en salir el tema de la comida en el que Adara le ha afeado su egoísmo. De igual manera, Adara ha soltado: «Antes de irte entraste en un bucle muy feo con nosotros… Esa fue la imagen de ti y la sensación». «Estaba claro que teníamos diferencias», ha reconocido Diego. A pesar de ello, poco a poco ambos han avanzado hasta su reconciliación y abrazo posterior.

«Yo no tengo nada personal. Lo que pasa en un reality, se queda en un reality. Obviamente nos hemos caído mal», ha asegurado Diego. Frente a ello, Adara ha corregido a su compañero al apuntar: «A mí no me has caído mal. Simplemente han habido esos roces de convivencias, cosas que me han dolido y molestado». «Yo igual… Obviamente tú no has compartido cosas mías de mi actitud ni yo tampoco tuyas… Te deseo suerte para la final», ha contestado Diego antes de fundirse en un abrazo con Adara y dar por sellada su reconciliación.