La exmujer de Ginés hace esta incendiaria acusación sobre Yaiza ahora y dará que hablar

Poco ha tardado Isabel Hurtado en hablar sobre Ginés Corregüela en ‘¡Vaya vacaciones!‘. El programa ‘Así es la vida’ ha dado cuenta de ello al emitir unas imágenes inéditas de la convivencia de la ex de Ginés en las que hablaba abiertamente de la pareja de éste, Yaiza Martín. Para más inri, el espacio presentado por Sandra Barneda ha emitido dichas imágenes con la propia Yaiza en plató y su réplica no ha tardado en llegar.

En concreto, Isabel Hurtado no ha dudado en pronunciarse sobre la incipiente relación entre Ginés y Yaiza. «A mí me ha hecho mucho daño. A ver, yo llevo 35 años con él», ha compartido en un primer momento. Acto seguido, Isabel ha narrado cómo se enteró de la existencia de Yaiza: «Lo de Yaiza me entero un día antes de irse a Honduras porque estivo hablando con él por teléfono sonsacándole… dijo sí estoy con ella, qué pasa».

«Nos enteramos el día de antes», ha incidido Isabel Hurtado, quien también ha asegurado haberse enterado por Whatsapp. «Él me lo negó todo», ha asegurado para también narrar cuál fue su reacción: «A cuadros. Yo rompí de golpe. Él fue el que no quería que rompiera. Yo le dije «a mí no me digas tonterías» porque él decía «quédate, bueno vamos a quedar bien por lo menos mientras yo esté en el programa y luego nos separemos cuando salga»».

Por si fuese poco, Isabel Hurtado ha dado a conocer su veredicto sobre la actitud que Ginés y Yaiza han mantenido durante lo últimos meses. «Eso ya lo tenían montado ellos, la Yaiza y él para hacerme a mí cualquier embolado…». Frente a ello, Marta Peñate ha asegurado ver a Ginés «medio tonto». Algo que ha hecho reaccionar a Isabel, quien ha compartido: «No es tan tonto. Es manipulable, pero sabe lo que quiere hacer, se ha juntado con una mujer que es lo peor del mundo mundial«.

La contundente respuesta de Yaiza Martín

La réplica de Yaiza a las críticas de Isabel Hurtado no ha tardado en llegar. Visiblemente seria, la actual pareja de Ginés ha declarado: «Eso que estás contando tú de que él no te había dicho nada es mentira. ¿Sabes qué pasa? Que si aquí llega a estar sentada la otra no llega a pasar nada porque lo has consentido y has consentido la infidelidad tú que la has consentido durante más de cuatro años».

Lejos de quedarse callada ha proseguido cargando contra Isabel Hurtado con un claro mensaje: «Te limpias la boca para hablar de mí. Tú sí Sabías de lo nuestro y sabías que no conocíamos y te separaste antes de que él se fuera. Tú firmaste de mutuo acuerdo amparada y encima apoyada por tus hijas, repito, por las dos».

De igual manera, Sandra Barneda le ha pedido que respondiese a las críticas que la tildan de aprovechada. «La primera que se está aprovechando eres tú Ginesita. Las Ginesas, ustedes dos. Las que han estado aprovechándose todas y muchos años de estar con alguien que ha apoquinado y ha trabajado toda su vida y te ha dado el sobre para que tú hicieras y deshicieras, toda la vida. Tú te has aprovechado de estar con alguien que tú dices que no has querido desde que te viniste de Madrid y que te ha dado una vida que tú no querías… ¿para qué lo aguantaste?».