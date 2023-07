La hija de Ginés dinamita el inicio de ‘Vaya Vacaciones’ ante lo presenciado: «Choni, garrula»

Miriam Corregüela se ha convertido en una de las protagonistas de ‘Vaya vacaciones‘. La hija de Ginés Corregüela ha tardado poco en sacar a relucir su fuerte carácter. Prueba de ello son los encontronazos con algunos de sus compañeros como Tony Spina y Marta Peñate. Las trifulcas entre ambos han comenzado ya desde el momento de la prueba a la que les ha enfrentado la organización.

Tras comunicar la victoria del equipo rosa, el de Miriam y su madre, esta última se atrevía a valorar las aptitudes del equipo contrario a la hora de hacer trabajos como el de camarero. «Creo que no estáis acostumbrados a trabajar en ningún sitio. Estáis acostumbrados a otras cosas y entonces no hay que subestimar el trabajo de un camarero», ha comentado.

Una opinión que ha hecho saltar a Tony: «Yo he trabajado de camarero eh». «Tanto que eres profesional de la tele, hay que respetar el turno, ¿vale?», ha saltado la hija de Ginés Corregüela para defender a su madre. «Profesional tú y tu madre, que sois en tres meses las más profesionales que hay en España», le ha arreado la pareja de Marta Peñate.

El cruce de acusaciones no se ha quedado ahí, sino que va a más. Al llegar a la villa, el equipo perdedor decidió encerrase en una habitación. Una actitud que hizo saltar a la hija de Ginés: «Son patéticos, no merecen la pena. Es que no tienen educación ninguna. ¡Que les follen!«. En ese momento, Marta Peñate ha estallado: «Lo de que les follen es muy feo». Algo que ha tenido réplica por parte de Miriam Corregüela: «Ojalá me follasen a mí ahora mismo mi novia. No te jode, también nos vamos a meter con el sexo».

Estas palabras han provocado que la hija de Ginés Corregüela haya tenido que aguantar una cascada de descalificativos procedentes del grupo contrario. «Esta es una choni eh», le ha espetado Marta Peñate. Por su parte, Tony Spina le ha arreado diciendo: «Predicas educación y es la más choni y garrula que hemos visto por aquí«. A posteriori y desahogándose con sus compañeros, Miriam ha asegurado: «es constante desde que llegué ayer».