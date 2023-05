La imponente súplica desesperada de Ginés Corregüela a su hija Miriam: «Me va a matar»

No hay nada que a Ginés Corregüela le hiciera más feliz que reconciliarse con su hija Miriam. La joven, defensora de su padre en el plató de ‘Supervivientes 2023′, decidía no ir a recibirle a su llegada de Honduras al no estar de acuerdo la actitud que había tomado con respecto a su relación con Yaiza Martín.

Aunque en un primer momento Ginés le dejaba claro a su hija que iba a seguir con Yaiza estuviera ella de acuerdo, o no, ahora, el ‘rey de los bocadillos’ se ha mostrado arrepentido y suplica públicamente su perdón. Así se lo ha reconocido este sábado, 27 de mayo, a Emma García en el programa ‘Fiesta’: «Ahora mismo están las cosas muy calientes. Yo quiero ir a su boda porque es mi hija. Es muy duro tener que verla por las redes sociales, pero con eso me conformo ahora».

El tiktoker ha explicado cuál es en estos momentos la situación con su hija: «La he llamado tres veces seguidas. Ella sabe que me tiene para lo que quiera. Quiero que los dos zanjemos esto cuanto antes, no le pido nada más que hablar un rato».

Ginés ha contado que la próxima semana volverá a su pueblo y pretende coincidir con su hija y hablar con ella, para intentar arreglar las cosas: «Que haga lo que quiera. Pero yo soy su padre y siempre la voy a querer. Hasta que me muera. Cada día me acuerdo mucho de ella».

Ginés desea ir a la boda de su hija: «Si me dice que no, me va a matar»

El exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ no ha podido evitar romperse ante Emma García y ha suplicado a Miriam que le invite a su boda: «No ir a la boda de ella sería… Tengo que ir porque yo estoy muy ilusionado con esa boda y ella lo sabe. Si me dice que no, me va a matar».

La relación entre padre e hija está más fría que nunca. Y la actitud de Ginés y Yaiza en los platós de televisión tampoco ayuda a una reconciliación. De hecho, el pasado viernes, Miriam explotaba contra la pareja en sus redes sociales después de ver cómo la canaria le pedía matrimonio a su padre en directo en ‘Sálvame’.

«La que se lía en un momento. Qué paradoja, unos en el show televisivo y yo en casa centrada en el gran día y en el amor», aseguraba la joven, en plenos preparativos de su boda, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre. «Jamás haría ese teatro, mis opiniones son mías y las tengo bastante claras», sentenciaba Miriam.