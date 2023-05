Miriam, hija de Ginés, pone la guinda con semejante réplica tras perdirle Yaiza matrimonio

Miriam Corregüela ha vuelto a cargar contra su padre, Ginés, y contra la novia de éste, Yaiza Martín. Después de negarse a acudir al plató de ‘Supervivientes 2023’ para recibirle a su llegada de Honduras, la relación entre la joven y su padre es totalmente inexistente. Y lo ocurrido este viernes en ‘Sálvame’ no ha hecho más que empeorar las cosas.

Y es que el ‘rey de los bocadillos’ regresaba al plató de ‘Sálvame’ acompañado de Yaiza. Lo que ni por asomo se podía imaginar es que la canaria le acabaría pidiendo matrimonio en directo. Vestida de novia, la exconcursante de ‘Supervivientes’, se colocaba frente a su pareja para declararle su amor públicamente: «A día de hoy, sigo pensando lo mismo o más. Este era mi sueño y eres el único con el que lo he querido hacer realidad. Gracias por existir en mi vida y hacer de mis sueños un mundo. ¿Te quieres casar conmigo?».

Tras unos segundos en shock, Ginés no dudaba en responder con un contundente sí: «Claro que sí. Es mi sueño y más cosas vendrán. Te he dicho que lo que tú querías lo iba a hacer y lo íbamos a cumplir los dos juntos. Y sí, quiero». La pareja acababa dándose un apasionado beso frente a todos.

Miriam arremete contra Ginés y Yaiza tras su pedida de mano

Sin embargo, hubo alguien que no se alegró en absoluto de esta pedida de mano. Sino más bien todo lo contrario. Se trata de Miriam Corregüela, la hija de Ginés, quien seguía el momentazo en directo y no tardaba en reaccionar a través de su perfil de Instagram.

Con su habitual ironía, la joven tildaba la escena como «un show televisivo» y lo comparaba con su propia boda. Y es que Miriam se casará el próximo mes de septiembre con su chica. Un enlace al que todavía no sabe si acudirá su padre. «La que se lía en un momento. Qué paradoja, unos en el show televisivo y yo en casa centrada en el gran día y en el amor», aseguraba.

Además, no dudaba en criticar a la pareja: «Jamás haría ese teatro, mis opiniones son mías y las tengo bastante claras», sentenciaba. De esta forma, Miriam volvía a poder de manifiesto el rechazo que le causan.

Antes de la pedida de mano, Ginés se rompía al hablar de su familia y, en especial, de su nula relación con Miriam. «Estoy harto de este calvario que estamos pasando todos por mi culpa», comenzaba diciendo en ‘Sálvame’. Y es que no oculta que este distanciamiento con su hija le está haciendo «mucho daño·», ya que la joven hasta le ha bloqueado. «Me tengo que conformar viéndola en el TikTok», lamentaba.

Miriam critica la actitud de su hermana Laura: «Tiene miedo»

Al ‘rey de los bocadillos’ le duele la situación, pero también tiene muy claro que va a seguir adelante con su relación con Yaiza. «Mi padre no se puede poner al teléfono conmigo, no puede, llora», confesaba, con mucho dolor. Además, reconocía que no había hablado con su hermana Luisa Mari, lo que le estaba «consumiendo».

La nula relación de Miriam con su padre ha provocado también un distanciamiento de ésta con su hermana Laura, después de que esta declarara su apoyo incondicional hacia su padre, y abriera las puertas a una reconciliación con Yaiza. Esto hizo muy feliz a Ginés, pero, como era de esperar, provocó el enfado de su hermana.

«Laura es más ‘padrera’ y es capaz de apoyar injusticias y yo no. Cada una es como es y ya está», explicaba Miriam en ‘Sálvame’. Y añadía: «No sé que le pasa en su interior, creo que tiene miedo por algo y se aferra a él porque le puede salvar el culo ahora. Además mi madre es más feliz que él y tiene menos economía».

Esta actitud de Miriam, ha sido afeada este viernes por Ginés en ‘Sálvame’: «Que a mí me diga lo que quiera, siempre será mi hija y yo su padre, pero me molesta mucho que meta en medio a su hermana». Además, dejaba claro que el reencuentro con su hija no se producirá en televisión.