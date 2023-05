Miriam, hija de Ginés, dispara ahora así contra su hermana en ‘Sálvame’ y aviva el conflicto

Ginés Corregüela causaba toda una revolución en la prensa del corazón española desde su llegada de ‘Supervivientes’. Sus escándalos amorosos no solo implicaban a su pareja y exparejas, sino también a sus hijas, con las que vivía un enfrentamiento público. Ahora, Miriam, una de ellas, ha dado la estocada final a su padre en ‘Sálvame‘.

Después de días sin aparecer e incluso después de haber acusado a ‘Sálvame’ de censurarla, este jueves 25 de mayo Miriam entraba en directo en el programa. La joven justificaba que no haya atendido las llamadas de su padre: «Es verdad que no le he cogido el teléfono porque no estoy dispuesta y porque estoy organizando mi boda».

Asimismo, aprovechaba la ocasión para volver a reprochar a Ginés su actitud: «no me gustó que se metiera con mi representante, que es la única persona que ha intentado conciliar todo». Quien durante los últimos días se ha mostrado más conciliadora es la otra hija del ‘rey de los bocadillos’, Laura.

«Mi hermana tiene miedo por algo y se aferra él porque le puede salvar el culo ahora»

Al ser preguntada por Laura, Miriam daba a entender que su hermana tenía miedo y que no estaba dando su verdadera opinión: «No entiendo que mi hermana hablase ayer. Creo que tiene miedo cuando debe valorarse ella misma y no por las relaciones que tuviera antes (la amistad que tenía con Yaiza Martín). La que vale es ella, que es la hija. Además, que me da igual con quién esté mi padre, ya sea Conchita o Jacinta. Es su vida y yo hago la mía».

Volviendo a hablar de su hermana, Miriam insistía en el miedo que tendría Laura: «No sé qué le pasa en su interior, creo que tiene miedo por algo y se aferra él porque le puede salvar el culo ahora. Además mi madre es más feliz que él y tiene menos economía». Incluso la señalaba por no defender a su madre. «Laura es más ‘padrera’ y capaz de apoyar injusticias y yo no. Cada una es como es y ya está», soltaba.

Lo que nunca perdonará Miriam a Ginés es el dolor al que está sometiendo a Isabel, su madre. «Estoy dolida por lo que he vivido y sé que rectificar es de sabios, pero lo que ha ido haciendo y sembrando hacia mi madre para mí ha sido mucho más doloroso que lo que ha hecho conmigo», declaraba visiblemente decepcionada.

La propuesta de María Patiño

Tras las palabras de la joven, María Patiño entraba en acción y le pedía a Miriam que pensara muy bien las decisiones para no arrepentirse en el futuro: «¿Tú sabes para mí que una de las cosas más importantes de esta vida? ¡Los papás y las mamás! Yo no los tengo, así que hazme un favor. Escúchame y piénsatelo, pero vente antes del día 23 para hablar con él, pero quiero ser testigo de que haya una intención de que en un futuro, aunque se acabe ‘Sálvame’, un padre y su hija se puedan reconciliar». Por su parte, Miriam aseguró que se lo pensaría.