Miriam, la hija de Ginés, machaca públicamente a ‘Sálvame’ y clama lo que le han hecho

Ginés Corregüela se ha convertido, sin duda, en el personaje estrella de la prensa del corazón de los últimos meses. La participación del ‘rey del bocadillo’ en ‘Supervivientes’ provocaba una oleada de informaciones sobre él que no le dejaban en buen lugar. A él hay que sumarle a Yaiza Martín, su novia, y Miriam, una de sus hijas, que ahora explota contra ‘Sálvame‘.

Miriam Corregüela era la defensora de su padre hasta que vio que, con todas las informaciones que se estaban haciendo públicas sobre él, la imagen de su madre se estaba viendo dañada. Desde entonces, la joven dio un paso al frente y visitó ‘Sálvame’ para criticar a su padre y su actual novia, Yaiza Martín. No obstante, Miriam acaba de dar un giro radical en la historia y ahora se posiciona contra el programa de Telecinco.

Tras el tenso ‘Deluxe’ que protagonizaron tanto Ginés como Yaiza el pasado viernes, el lunes era ella quien se sentaba en ‘Sálvame’. Miriam dstapa ahora a través de sus redes sociales que quiso entrar por teléfono para hablar pero que no se le permitió: «Estoy bastante cabreada. Entiendo perfectamente que soy un personaje público y podéis hablar de mí, pero lo que no voy a permitir es que pongáis en mi boca cosas que no he dicho«.

A través de sus redes sociales, la joven ha estallado duramente contra ‘Sálvame’: «Si lo único que queréis es ganar audiencia, lo único que hacéis es perderla porque contáis mentira tras mentira. He intentado meterme en directo para poder contestar y no les interesa. Lo único que quieren es que vaya y me siente allí. Pues no me da la gana sentarme allí porque yo no voy por televisión».

Asimismo, Miriam también ha cargado contra aquellos programas como ‘Fiesta’ en los que se critica que no hable con su padre: «Si no quiero ir a un plató y no quiero hablar con mi padre estoy en mi derecho. Que todos los programas que vayan a contar mentiras se centren en la realidad las cosas y sean empáticos con las personas que lo pasan mal».