Ginés no tolera lo que Kiko Hernández insinúa de él y se lía gorda en ‘Sálvame’: «Liante, falso»

Unos comentarios de Kiko Hernández sobre Yaiza Martín y Ginés Corregüela provocaron el monumental enfado de la pareja. A través de las redes sociales, el tiktoker llamaba falso al colaborador. Este miércoles, 23 de mayo, el enfrentamiento se ha trasladado al plató de ‘Sálvame’, con la visita de los exconcursantes de ‘Supervivientes 2023’.

«Que Yaiza no está con Brad Pitt», llegó a decir Kiko Hernández en el programa vespertino de Telecinco. Tras esto, la canaria le reprochaba la «falta de respeto», y le acusaba de decir «absurdeces» mientras Ginés le tildaba de «personaje falso». Eso sí, ambos reconocían que es bueno «que hablen de nosotros en Telecinco».

Tras este rifirrafe en las redes sociales, este miércoles la pareja ha acudido al plató de ‘Sálvame’ para dejarle las cosas claras al colaborador. Kiko les recordaba que en televisión los invitados cobran un dinero a cambio de su participación: «Tienen que aceptar las críticas, si no las aceptas, no participes en este negocio».

Ginés a Kiko Hernández: «Eres más falso que el alma de Judas»

«Dedícate a lo tuyo, yo llevo 25 años trabajando aquí y ganándome el sueldo cada día, cada tarde», les decía Kiko Hernández, que, además, lanzaba una recomendación a Ginés: «Yo a lo mío y tú a los bocatas que empapen y a conquistar señoras que están buenísimas como tu Yaiza y punto, ¿Vale?».

El ‘rey de los bocadillos’ se ha defendido de todas las «mentiras» que, según él, se han dicho sobre ellos, como que Yaiza y él protagonizaron un «pollo» en un bar de Sevilla. Pero el colaborador proseguía en sus ataques, sacando a relucir su «barriga». A lo que el invitado le contestó: «No tengo ahora. Dije que eres más falso que el alma de Judas porque dices cosas que no son verdad. Si yo vengo solo por dinero, como tú dices, tú también». «Claro, es mi trabajo», le recordaba Kiko. Pero Ginés no estaba de acuerdo con él en eso: «Tu rol es tirar a la gente diciendo cosas que no son verdad».

El colaborador, visiblemente molesto, le recordaba que lleva 25 años trabajando en Telecinco. Pero ha sido cuando el exsuperviviente le ha tachado de «liante», cuando Kiko Hernández ha explotado, recordándole que «defendí un montón a la que ahora es tu novia. La única persona que sacaba lacara por tu novio era yo, documéntate antes», sentenciaba el tertuliano.