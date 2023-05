Kiko Hernández escandaliza al filtrar lo que Yaiza ha hecho en la publicidad del ‘Deluxe’

Ginés Corregüela ha protagonizado una de las entrevistas más antológicas que se recuerdan en el ‘Deluxe‘ en los últimos años. Su trama (tachada de montaje) con Yaiza Martín se ha convertido en una mina para Telecinco y ambos se han sentado en el programa nocturno para hacer frente a todas las polémicas. Lo que no esperaban es que, para completar el triángulo, también se iba a presentar Isabel, la exmujer de Ginés y madre de sus hijas.

El panorama ha sido especialmente bronco y ha habido más de un encontronazo tanto delante como detrás de las cámaras. Y así lo ha relatado Kiko Hernández ante los espectadores. El colaborador ha contado que, durante una de las publicidades, Yaiza ha empezado a hacer gestos y burlas muy controvertidas contra Isabel a cuenta de su físico.

«Yo he hablado con dos mujeres en la publicidad y me han dicho: ‘¿a quién estás entrevistando? Es un machista con esa risita que parece que le da todo lo mismo’. Me dicen que es horrorosa la imagen que estás dando esta noche. ¿Tú quieres dar esa imagen?», le ha soltado Kiko a Ginés en toda su cara mientras él se mostraba impertérrito.

Kiko Hernández destapa el controvertido gesto de Yaiza a la exmujer de Ginés fuera de cámara

Acto seguido, y sin dejarle contestar, Kiko Hernández ha destapado ese polémico episodio de Yaiza con Isabel en publicidad y lo ha escenificado para que en casa se pusieran en situación. «En la publicidad, yo no sé si es posible verlo Fernando (realizador), pero aquí sentada estaba Isabel, ahí enfrente estaba su marido, aquí estábamos María Patiño y los colaboradores y Yaiza, durante la publicidad, le estaba haciendo así (gestos de gorda). El público lo sabe. Le estaba llamando gorda», ha aireado.

Y ha exclamado: «Anda que estás con Brad Pitt. Anda que estás tú con Brad Pitt. Deja ya de insultar y de llamar gorda a la gente porque te ha visto todo el público. «¿Es verdad o es mentira?», se ha dirigido a la gente que se encontraba en las gradas del plató. Y el grito ha sido unánime: «verdad».

Sin embargo, Yaiza ha negado todo lo que ha dicho Kiko Hernández como era de esperar y se ha excusado con que esos gestos se los estaba haciendo al realizador del ‘Deluxe’ por un problema en la petaca. «Que le estaba diciendo lo de la petaca a Fernando», ha gritado desde la otra punta del plató. «Que no metas a Fernando, que el público lo ha visto todo», le ha confrontado Lydia Lozano.

«Venga ya, venga ya, que ni la miro, que yo ni la miro. Yo solo estoy hablando de la petaca con el realizador», se ha seguido justificando. «Si te sientes aludida, es tu problema. Es la primera vez que te veo y va a ser la última. No me busques, que a mi no me vas a encontrar», le ha soltado Yaiza a Isabel a voz en grito. «La rabia que me da es que él (Ginés) es el que está jugando con las dos y os estáis peleando las dos por él», ha sentenciado María Patiño mientras intentaba poner orden en plató.