Lo que José Antonio León (‘Sálvame’) descubre sobre Ginés y Yaiza tira abajo su complot

Yaiza Martín y Ginés Corregüela son la pareja televisiva más perseguida del momento tras salir de ‘Supervivientes’. Delante de las cámaras, parece que la relación va viento en popa. Sin embargo, cuando los focos se apagan, las cosas podrían ser muy distintas. Así se ha podido comprobar en ‘Sálvame’ este martes, 23 de mayo, con lo que ha destapado el reportero José Antonio León.

La pareja, que viajó el pasado fin de semana hasta Sevilla, fue pillada discutiendo «a viva voz» en restaurante. Según Belén Esteban, que también estuvo en esas fechas en la ciudad andaluza para acudir a la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres, Yaiza «le montó un pollo a Ginés» en dicho establecimiento. «Se lio una que hasta la gente protestó, se levantaban y se iban», explicó la colaboradora.

Pues bien, este martes, José Antonio León, corresponsal de ‘Sálvame’, se ha desplazado hasta el local exacto en el que estuvo la pareja. Tal y como le ha contado el encargado del restaurante, «cuando se dan cuenta de que están las cámaras cerquita, tienen otra actitud. Una actitud como más cariñosa, ella está más pendiente de él, se dan más arrumacos…».

Una testigo cuenta a José Antonio León lo ocurrido entre Ginés y Yaiza

Además, el reportero ha podido contactar con una testigo de lo ocurrido. Según esta persona, los exconcursantes de ‘Supervivientes 2023’ acabaron «a grito pelado», con la canaria «señalando» con el dedo a su pareja de forma «un tanto agresiva» como acostumbramos a ver en los platós. Mientras, él se mostraba «amedrentado». Una actitud de Yaiza que no sorprende, dado su comportamiento en las galas de ‘Supervivientes’ y en sus apariciones en ‘Sálvame’.

Esta mujer testigo de los hechos contó a José Antonio León que Yaiza pasó de mostrarse «agradable» a «manotear» con las manos cuando el tiktoker tomaba la palabra: «Ella estaba agradable. En el momento en el que saltaba Ginés con lo que sea, ella era todo lo contrario, manoteando y llevando ella el tema de la conversación».

Sobre la discusión, este testimonio cuenta que, «estaban retirando las mesas, estaban hablando tranquilamente y en el momento en el que él empezó a conversar, ella le dijo que no empezase a hablar del tema sucio, que no se hablaban de esos temas». «Él estaba como queriendo tranquilizar la cosa, pero ella se puso más seria y se cortó el tema ahí», prosiguió explicando la mujer, insistiendo en que todo esto se produjo «a viva voz»: «Ella no se corta ni un pelo. Ella, con perdón, tira de poca vergüenza».

Al parecer, y siempre según esta testigo, Yaiza le pedía a Ginés que se callara y le daba directrices sobre cómo proceder en televisión: «Le decía ‘tenemos que salir ganando todos. Tenemos que controlar esto, no se puede hablar de ciertas cosas. Tú tienes que hablar de tus cosas en la tele, yo no puedo hablar porque se va a ver que manejo esto y no quiero dar esa apariencia'». Una prueba definitiva de que todo es un complot.