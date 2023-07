Kiko Matamoros toma partido claramente entre Sánchez y Feijóo con una frase muy lapidaria

Este lunes 10 de julio Antena 3 ha emitido el único debate que tendrán frente a frente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante la campaña electoral de cara a las Elecciones Generales del próximo 23 de julio. Dirigido por Ana Pastor y Vicente Vallés, fue un debate bronco. Y en el que las interrupciones y las salidas de tono fueron una constante entre ambos candidatos a la presidencia del Gobierno.

El debate entre el líder socialista y el popular se trasladó a las redes sociales, donde las opiniones a favor y en contra de uno y otro candidato fueron continuas. Entre las defensoras acérrimas de Pedro Sánchez, estuvo Rosa Villacastín. Mientras que otros, como Kiko Matamoros, fueron de los más demoledores con el presidente en funciones.

Si hace apenas unos días Kiko Matamoros defendía las intervenciones de Pedro Sánchez en ‘El programa de Ana Rosa’ y en ‘El Hormiguero’, este lunes ha criticado duramente su intervención en el debate. «Pues parece que al presidente se le ha atragantado el aspirante. Feijóo no es Pablo Motos», escribía el excolaborador de ‘Sálvame’ en su perfil de Twitter.

Pues parece que al presidente se le ha atragantado el aspirante. Feijóo no es Pablo Motos — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 10, 2023

Kiko Matamoros, a degüello con Pedro Sánchez

Pero, además, retuiteó numerosos comentarios cargando contra Sánchez. E incluso compartió titulares de ciertos periódicos según los cuales, claramente, había ganado el candidato del PP. Este es el titular de ‘El Mundo’ que no dudó en compartir Kiko Matamoros: «Fue un debate sorprendente porque un Sánchez faltón y nervioso regaló a Feijóo las llaves de la Moncloa».

Otros de los comentarios que retuiteó fue el del periodista Antonio Maestre, generalmente muy crítico con la derecha y muy defensor de las políticas de izquierdas. «El primer bloque hasta ahora está siendo demoledor para Pedro Sánchez. No mete baza, siempre a remolque. Feijóo ha tenido la iniciativa en todo momento. Más le vale remontar de forma fiera», escribía Maestre.

El primer bloque hasta ahora está siendo demoledor para Pedro Sánchez. No mete baza, siempre a remolque, Feijóo ha tenido la iniciativa en todo momento. Más le vale remontar de forma fiera. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 10, 2023

Otro de los mensajes que compartió el excolaborador de ‘Sálvame’ fue también muy bélico con el presidente del Gobierno: «Yo no puedo aspirar a presidente del gobierno porque me toca un candidato contrario como Sánchez en un debate y me levanto y me voy», sentenciaba un usuario de Twitter.

Yo no puedo aspirar a presidente del gobierno porque me toca un candidato contrario como Sánchez en un debate y me levanto y me voy. — Alberto Olmos (@alb_olmos) July 10, 2023

Estos ataques de Kiko Matamoros son cuantos menos sorprendentes cuando, hace apenas unos días, defendía que Pedro Sánchez se hubiera «merendado» a Pablo Motos y Ana Rosa Quintana en sus respectivas entrevistas en ‘El Hormiguero’ y ‘El programa de Ana Rosa’.

«Me gustó mucho ver a Pedro Sánchez comiéndose a Pablo Motos», reconoció el colaborador televisivo en una reciente entrevista en ‘El Español’. Así como también vio a Yolanda Díaz «merendarse a Ana Rosa«.