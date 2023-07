Kiko Matamoros, sin pelos en la lengua con lo que asevera de Motos y ‘El Hormiguero’

Kiko Matamoros es un colaborador de armas tomar y lo ha demostrado siempre con sus implacables intervenciones en televisión. Ahora que ha acabado ‘Sálvame‘ y que al ‘Deluxe’ le queda una única emisión para despedirse también para siempre, tendrá que asumir un tiempo de sequía televisiva.

De modo que hay que aprovechar cualquier ventana para expresar sus opiniones y es lo que precisamente ha hecho en El Español, donde además de cuestionar la viabilidad de la cancelación de ‘Sálvame’ por los malos números a los que ha caído Telecinco, sentencia a dos grandes comunicadores de la TV como Pablo Motos y Ana Rosa Quintana.

Y lo ha hecho a propósito del tour que los candidatos a la presidencia del Gobierno han realizado por varios programas de televisión. Y se despacha a gusto, fiel a su estilo. «Me gustó mucho ver a Pedro Sánchez comiéndose con patatas a Pablo Motos», sentencia en primer lugar sin titubear.

«Me hizo mucha gracia cómo Sánchez cada vez echaba el cuerpo más hacia adelante y el otro cada vez más pequeñito. Parecían David y Goliat, solo le faltó sacar la estaca. Coño, es gente que está preparada para un programa como ‘El Hormiguero’, pero no te metas en esos charcos por mucha audiencia que te dé», añade sin rodeos como recado al talk show de Antena 3.

Pocos rodeos ha tenido también al hablar del cuestionable papel de Ana Rosa Quintana como entrevistadora. La esperada entrevista que hizo al Presidente no la pudo ver, pero sí la de Yolanda Díaz. «Sí que he visto a Yolanda Díaz comerse a Ana Rosa también», asevera Kiko Matamoros. «Esta señora era un espectáculo en sí mismo. No se puede ser más yoísta, ni se puede atribuir más méritos en una carrera de dos años como vicepresidenta. Pero es que se merendaba a Ana Rosa», afirma implacable.

Y explica por qué opina así de ‘la reina de las mañanas’ «Porque una cosa es moderar una mesa de tertulianos y otra enfrentarte cara a cara a un animal político. Ana Rosa no es eso, ahí tienes todas las de perder. Es como si pones a Tyson a pelear con un niño, de la hostia que le da le saca del ring en el primer asalto».

En ese sentido, Kiko Matamoros pone un ejemplo que le provocó caerse la suelo. «He escuchado una propuesta de Yolanda Díaz que es una puta locura, que dice que van a dar 20.000 euros a los chavales de 18 años. Y eso se lo cuenta a Ana Rosa y Ana Rosa se queda callada… Yo es que me tiro al suelo», se pitorrea.