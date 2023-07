Kiko Matamoros se desboca con esta sentenciadora frase contra Ana Rosa que trae cola

Kiko Matamoros ya no tiene tantas horas de pantalla a su disposición tras la fulminante cancelación de ‘Sálvame‘, pero el colaborador aprovecha cualquier espacio para seguir demostrando que no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar sus juicios de valor u opiniones.

Es precisamente lo que ha ocurrido en una entrevista para El Español. En ella, Kiko habla de cómo ha visto el tour de los candidatos a la presidencia del Gobierno en las televisiones. Y se despacha bien a gusto. «Me gustó mucho ver a Pedro Sánchez comiéndose con patatas a Pablo Motos», sentencia sin titubear.

«Me hizo mucha gracia cómo Sánchez cada vez echaba el cuerpo más hacia adelante y el otro cada vez más pequeñito. Parecían David y Goliat, solo le faltó sacar la estaca. Coño, es gente que está preparada para un programa como ‘El Hormiguero’, pero no te metas en esos charcos por mucha audiencia que te dé», añade sin tapujos como recado al talk show de Antena 3.

Pocos tapujos tiene también para hablar del cuestionable papel de Ana Rosa Quintana como entrevistadora. La esperada entrevista que hizo al Presidente no la pudo ver, pero sí la de Yolanda Díaz. «Sí que he visto a Yolanda Díaz comerse a Ana Rosa también«, asevera Kiko Matamoros. «Esta señora era un espectáculo en sí mismo. No se puede ser más yoísta, ni se puede atribuir más méritos en una carrera de dos años como vicepresidenta. Pero es que se merendaba a Ana Rosa«, arroja sin pudor.

Y explica por qué tiene esa dura opinión de su compañera de cadena: «Porque una cosa es moderar una mesa de tertulianos y otra enfrentarte cara a cara a un animal político. Ana Rosa no es eso, ahí tienes todas las de perder. Es como si pones a Tyson a pelear con un niño, de la hostia que le da le saca del ring en el primer asalto».

En ese sentido, Kiko Matamoros pone un ejemplo que le provocó un gran estupor. «He escuchado una propuesta de Yolanda Díaz que es una puta locura, que dice que van a dar 20.000 euros a los chavales de 18 años. Y eso se lo cuenta a Ana Rosa y Ana Rosa se queda callada… Yo es que me tiro al suelo«, se pitorrea.

Kiko Matamoros señala los malos números de Telecinco tras el final de ‘Sálvame’

Al hilo, el tertuliano también se moja sobre el adiós de ‘Sálvame’ y el fracaso de su recambio. «Esa cohabitación que había con Ana Rosa ha existido durante muchos años: ella era la reina de la mañana y nosotros por las tardes. La nueva jefatura tiene otros planes, pues es respetable, pero hasta ahora los números no les han dado la razón», afirma en alusión a los pésimos datos de ‘Así es la vida’, que ha bajado en nada menos que 5 puntos la media que solía alcanzar el magacín de La Fábrica de la Tele.

Y no pierde la oportunidad de ensalzar el tipo de televisión que han hecho: «Eso es lo que verdaderamente hemos hecho, enseñar a la gente cómo son las tripas, lo que pasa en un pasillo, esos llantos, esa bronca o esas bromas fuera del plató. Esas conversaciones en publicidad… Y luego, desde el punto de vista técnico, nos han copiado El Chiringuito o los debates de La Sexta».

Para acabar, Kiko Matamoros también elogia a Jorge Javier Vázquez como showman de la TV ahora que se encuentra en su peor momento profesional y emocional y, en consecuencia, apartado de Mediaset por prescripción médica: «Él es un número uno, solo el mejor Sardá le puede igualar en el entendimiento del espectáculo».