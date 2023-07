Esta es la faceta más oculta de César Muñoz, presentador de ‘Así es la vida’ en Telecinco

Telecinco se encuentra en una nueva etapa tras el fin de ‘Sálvame’ y una apuesta por contenidos más blancos y menos polémicos. En esta nueva etapa, la cadena ha apostado por una cara nueva como César Muñoz para acompañar a Sandra Barneda al frente de ‘Así es la vida‘ en las tardes de lunes a viernes.

César Muñoz es un joven periodista extremeño que ha dado el salto ahora a Telecinco tras triunfar en la cadena autonómica extremeña como presentador de ‘Dos de tarde’ junto a Sara Bravo (‘Zapeando’, ‘Cuatro al día’). No obstante, el presentador ya sabe lo que es trabajar en cadenas nacionales pues ha trabajado como reportero en ‘España directo’ en TVE y en la Sexta en ‘Liarla Pardo’ y ‘La Roca’.

Ante su debut como presentador en Telecinco, César Muñoz ha concedido una entrevista para la web de la cadena de Mediaset en la que habla de quiénes han sido sus referentes como periodista y algunos de sus talentos y aficiones ocultos.

Sobre su referente a la hora de hacerse periodista, César Muñoz no lo duda. «Iñaki Gabilondo, lo tengo clarísimo. Es mi referente desde que era pequeño. Lo escuchaba en la radio cuando iba al cole de pequeño. Era como ‘qué bien habla este hombre, me encantaría parecerme de mayor a él’. Cada vez sé que me estoy pareciendo menos, pero mi referente está ahí. Ha sido la voz de España, ha sido para mí uno de los mejores periodistas que tenemos», sentencia.

Asimismo, no duda en decir que Mercedes Milá es «una crack». «Solamente la empatía y el cómo comunica ya te hace ser fan suya. Puedes estar de acuerdo o no con lo que diga pero Mercedes tiene un magnetismo que no todo el mundo tiene. Y es muy difícil de conseguir, es algo innato», asegura.

También se declara fan de Roberto Leal, con el que pudo trabajar en ‘España directo’. «Ha sido compañero y me escribió cuando se enteró y estoy muy contento», termina diciendo sobre sus referentes en televisión.

Las aficiones ocultas de César Muñoz

Como se puede ver en sus redes, César Muñoz se cuida bastante y practica crossfit. Pero reconoce que siempre le ha dado pereza el mundo del deporte, aunque confiesa cuál de todos se le ha dado bien. «Para el deporte soy super vago. He hecho taekwondo, soy cinturón azul. He hecho natación de pequeño, me ha gustado jugar al fútbol y he hecho de portero», relata.

«Hasta que empecé con el crossfit el año pasado me ha costado coger la rutina. Me sigue sin gustar levantarme pronto pero tengo que ir», añade. Por último, al preguntarle por sus hobbies no lo duda: «Me gusta mucho ir al cine, el vermut y cantar en un karaoke», termina diciendo.