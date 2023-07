El significativo gesto de Silvia Intxaurrondo que se ha captado al iniciar ‘La hora de La 1’

Silvia Intxaurrondo ha acaparado la atención como nunca antes ha ocurrido en la última semana. La presentadora de ‘La Hora de La 1’ se coronó al poner contra las cuerdas a Feijóo el pasado lunes, precisamente cuando arrancaba la semana más decisiva de campaña para las elecciones generales.

La comunicadora matinal de TVE se propuso desmantelar todas las mentiras que el líder del PP soltó sin pudor alguno en el cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia. Una lección de periodismo y una postura combativa que pilló al político popular con el pie cambiado y que le dejó al pie de los caballos ante millones de españoles; pues esa entrevista alcanzó una viralización con pocos precedentes.

Asistimos a un repaso monumental de Silvia Intxaurrondo a todas las insidias de Alberto Núñez Feijóo que generó un revuelo apoteósico en redes sociales, con multitud de aplausos por hacer un servicio público de verdad y por ejercer el periodismo desde la más pura honestidad. Tanto, que ha sido tendencia nacional en España durante varios días consecutivos.

De hecho, Intxaurrondo se situaba nuevamente en la palestra con su muy elocuente publicación en Twitter este domingo minutos antes de la apertura de los colegios electorales. Justo antes de emitir su voto, la vasca decidió difundir un selfie en el que aparecía con las dos papeletas electorales, la del Congreso de los Diputados y la del Senado, y con el mensaje: «¡Ya en la cola! Ganas de Votar».

Un tuit que levantó una oleada de reacciones mayúscula entre quienes tenían muy claro que Silvia Intxaurrondo iba a votar al PSOE; quienes decían que votar a la izquierda era votarla a ella por lo bien que había desempañado el periodismo cuando más se necesitaba o quienes pedían contener a la derecha (como así ha sido) para que su puesto de trabajo no peligre en RTVE.

Pues bien, este lunes, de igual modo, cualquier palabra o gesto de la comunicadora iba a ser analizado y visto con ojo avizor. Así, no ha pasado desapercibido la llamativa sonrisa que se le ha captado cuando ha arrancado ‘La Hora de La 1’. Una expresión en su cara muy significativa tras los resultados electorales que no ha tardado en compartirse en redes. Es el caso de Toño Abad, sindicalista de UGT y director del Observatorio contra la LGTBIfobia. «Empieza La Hora de la 1 y la SONRISA de @SIntxaurrondo me representa», ha comentado al instante.

Empieza La Hora de la 1 y la SONRISA de @SIntxaurrondo me representa 😁 pic.twitter.com/NysMpTwUm1 — Toño Abad 🏳️‍🌈 (@antonioabadg) July 24, 2023

Con todo, lo cierto es que hay una corriente de opinión muy amplia que asegura que esa resistencia tan estoica del PSOE y ese frenazo del PP de Núñez Feijóo respecto a lo barruntado por los sondeos demoscópicos tiene su origen en la polémica entrevista que el dirigente popular protagonizó con Intxaurrondo.