El pronunciamiento de Belén Esteban ante los rumores de ruptura con Miguel es definitivo

Durante la tarde de este sábado, el programa ‘Fiesta‘ de Emma García detonaba una bomba que dejaba a todo el plató tremendamente en shock y muy preocupado: Belén Esteban y su marido Miguel Marcos estarían afrontando una grave crisis que podría abocar en una hipotética ruptura.

Según informaba una reportera del magacín de la productora de Ana Rosa Quintana, Belén y su marido podrían estar atravesando un duro bache matrimonial. La noticia pillaba a todos por sorpresa, sobre todo porque hace muy poco, el pasado 22 de junio, la pareja cumplía cuatro años de casados.

‘’A la redacción de ‘Fiesta’ ha llegado una información que apunta a que Belén y Miguel podrían estar viviendo una de sus peores crisis de pareja. A nosotros nos ha sorprendido porque nosotros tenemos relación con Belén Esteban y desconocíamos por completo esta noticia’’, eran las palabras de la periodista.

Además, el contexto actual de los dos protagonistas de la información avalaba la tesis. Y es que mientras Miguel se encuentra en Madrid trabajando, Belén Esteban se localiza de vacaciones en Las Palmas de Gran Canaria junto a su amiga Anabel Pantoja. Algo que llamaba poderosamente la atención.

Sin embargo, la excolaboradora de ‘Sálvame’ se pronunció de forma inmediata en cuanto se hizo eco de la noticia. Belén, sin dudarlo ni un segundo, se ponía en contacto con los colaboradores del programa de los fines de semana y desmentía categóricamente dichos rumores.

«Yo he podido hablar con Belén», señaló la colaboradora Leticia Requejo. «Por supuesto me desmiente que esto sea verdad. De hecho, me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero, eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores», ha aclarado Requejo.

Además, la comunicadora ha indicado, por boca de la de Paracuellos, que todas esas especulaciones de crisis son totalmente falsas, que «no sabe de donde salen estos rumores» y lo más importante y definitivo: que Miguel y ella «están mejor que nunca».