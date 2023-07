El indigesto palo de Juan Carlos Monedero a Ana Pastor tras lo de Intxaurrondo trae cola

Juan Carlos Monedero no ha podido evitar acordarse de Ana Pastor ante la comentadísima entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo en ‘La Hora de La 1‘. Y es que lo que no hizo ella como moderadora del cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia, lo ha hecho sin despeinarse la comunicadora de TVE.

La periodista vasca se propuso desmontar la sarta de mentiras que el candidato del PP soltó sin reparo alguno en ese único debate a dos. Una lección de periodismo y una postura combativa que pilló a Feijóo con el pie cambiado y que dio lugar a un enganchón en directo a cuenta de la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC.

E líder de la oposición declaró que el PP nunca ha dejado de revalorizar las pensiones conforme a ese indicador, pero lo cierto es que era una más de sus insidias. Y Silvia Intxaurrondo le dejó en evidencia: «No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2017».

Y eso no fue todo. La presentadora también le reprochó otra de sus grandes mentiras: el archivo del caso Pegasus por falta de colaboración de Pedro Sánchez. Algo completamente falso que dos días después tuvo que rectificar. «Dijo que el caso Pegasus se cerró porque el Presidente del Gobierno no quería colaborar con la Justicia. Dos días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su profesión, de su trayectoria y su nivel puede difundir sin contrastar una información que compromete la seguridad nacional y del Estado», le espetó sin rodeos.

Juan Carlos Monedero: «¿Para que demonios sirve que Ana Pastor siga fingiendo que es una periodista honesta?»

Así, Juan Carlos Monedero ha sido otro de los rostros públicos que no ha podido contenerse al entrar a valorar ese momentazo que se vivió en TVE y que no para de colear en redes un día después. Y además de elogiar el papel de Silvia Intxaurrondo, el politólogo tiene algo que decirle especialmente a Ana Pastor.

«Y después de que Silvia Intxaurrondo haya hecho decentemente su trabajo como periodista ¿para que demonios sirve que Ana Pastor siga fingiendo que es una periodista honesta? Igual aprende y empieza a verificar las mentiras de Inda y de Ferreras», ha sentenciado Juan Carlos Monedero con una gran crudeza.