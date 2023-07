El pronunciamiento de Ana Pastor ante las críticas a su papel en el debate de Sánchez y Feijóo

Hace tan solo unas horas que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentaban en el cara a cara organizado por Atresmedia por las elecciones del próximo 23 de julio. Si en algo destacaba el debate era por las mentiras del líder popular, el nerviosismo de Sánchez y las críticas a Ana Pastor y Vicente Vallés, moderadores del debate, por sus escasas intervenciones.

La presentadora sí aparecía minutos posteriores a través de Twitter, donde compartía varios artículos en los que se señalaban las mentiras que se habían manifestado en el debate. Sin embargo, eso para los espectadores del debate no era suficiente, dado que esperaban que corrigieran en directo las falsedades de los candidatos. A todas estas críticas acababa contestando Ana Pastor en El Món de RAC1.

La periodista reconocía estar «agotada» tras el debate y denunciaba la actitud de los candidatos a presidir España: «No me sale ninguna propuesta y me salen muchísimos reproches». De hecho, ella misma pensaba que el debate iba a coger una actitud radicalmente distinta: «Pensé que al ser a dos iba a resultar menos bronco. Claramente no acerté. Es difícil una vez estás ahí».

«Para mí la novedad es la crítica de no aparecer mucho», señalaba Ana Pastor, que hacía frente a las quejas por su papel de moderadora tirando de ironía: «Me encanta que ahora todo el mundo sea fan del fact-checking». Eso sí, acababa reconociendo el error: «Le he dado muchas vueltas y he repasado un poco el partido en mi cabeza durante prácticamente toda la noche. ¿Podríamos haber intervenido más? Sí, sin duda».

«¿Podríamos haber intervenido más? Sí, sin duda»

Aun así, se defendía por su actitud y la de Vicente Vallés: «Si paro el debate y digo ‘No, no, señor Feijóo’, y a la siguiente frase luego lo vuelvo a parar, no es un debate, sino que se convierte en un debate conmigo. Ese equilibrio es muy difícil. En la realidad del directo es muy difícil tomar la decisión». Ella misma remarca la diferencia con las entrevistas que realiza a los políticos: «Hasta ahora siempre soy muy combativa, pero es en entrevistas».

«No sé cómo acertar», reconocía: «Pienso que el único momento en que Feijóo se le vio peor fue en el momento de la violencia de género, y no fue por Pedro Sánchez, sino por una pregunta que hicimos nosotros. Hay aciertos y errores, pero quiero especificar que son nuestros, pero no de nadie más […] Nadie nos dijo nada. No aceptaría moderar un debate con ciertas reglas que no permitieran cierta flexibilidad. Tú tienes que tomar decisiones en directo. Por eso que los aciertos y los errores son nuestros».

Ana Pastor tampoco se cortaba a la hora de hablar de la estructura del debate: «Se nos ha olvidado que hasta hace no mucho no había preguntas en los debates. Se decía: «Economía»… Otra es: ¿Pudiera haber habido más preguntas? Seguro. ¿Podrían haber sido mejores? También. Todo es mejorable». Ella hubiese intervenido más, pero no lo hizo «por prudencia»: «Me hubiera gustado mucho más, pero no lo hice por prudencia».