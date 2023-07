El incómodo momento tras el corte de Griso a Yolanda Díaz: «Las preguntas las hago yo»

A falta de 10 días para las Elecciones Generales del próximo 23 de julio, las entrevistas a los candidatos se suceden en todas las televisiones. Este jueves ha sido Yolanda Díaz la que ha visitado ‘Espejo Público’ para ser entrevistada por Susanna Griso en la sección ‘Un café con…’, aunque el encuentro no ha estado exento de momentos de tensión.

La candidata a la presidencia del Gobierno por el partido ‘Sumar’ y la presentadora del magacín de Antena 3 han protagonizado un fuerte encontronazo a raíz de las cuestiones que la comunicadora quería que la política le respondiera, mientras que ésta se iba por las ramas. En más de una ocasión, las voces de ambas se han solapado.

«Pero no me ha respondido a la pregunta, señora Díaz. Yo le estoy preguntando por Irene Montero y usted me habla de Abascal», le reprochaba Susanna Griso a su invitada. «No, usted no me ha preguntado por Irene Montero, sino por el motor de ‘Podemos'», se defendía la política.

Pero la presentadora insistía: «Sí, le he preguntado por qué vetó a Irene Montero y le he dicho que no nos dio una explicación. Lo que pasa es que no está escuchando usted mis preguntas, perdóneme señora Díaz, no puedo terminar ni una».

Susanna Griso ‘reprende’ a Yolanda Díaz: «No puedo terminar ni una pregunta»

Griso pregunta a Yolanda Díaz sobre un «veto» a Irene Montero en ‘Espejo Público’.

Pero Yolanda Díaz trató de seguir con su alocución ante las abruptas repreguntas de la comunicadora, lo que provocó que Susanna Griso estallase en directo: «Con todo el cariño, señora Díaz, es que solo tengo media hora para usted y no pretendo hablar ni del señor Abascal, ni del señor Feijóo creo que lo más conveniente en este caso es que agotemos el tiempo hablando de ‘Sumar'».

«Señora Griso, si en estas elecciones quiere preguntar por ‘Sumar’ le digo lo que queremos hacer, ¿quiere que lo sepa? Lo primero…», empezaba diciendo la gallega, que, inmediatamente, era interrumpida por la presentadora: «Sí, pero si me permite, la pregunta la haré yo y usted me cuenta lo que quiere hacer». «Es que no me permite formular la pregunta», sentenciaba Susanna Griso, reprendiendo así a su invitada.