Susanna Griso pone el acento aquí ante la paternidad de Bertín Osborne y es lapidaria

Este miércoles nos hemos despertado con el gran bombazo del verano en lo que a crónica social se refiere: Bertín Osborne será padre con su nueva pareja a los 69 años de edad. Una información que lleva en portada la revista Lecturas y que ha causado un shock colosal. Tanto, que no deja de ser el tema del día en los principales magacines como es el caso de ‘Espejo Público‘ con Susanna Griso.

«Es la noticia del día, nos hemos quedado boquiabierto. Bertín va a ser padre de nuevo. Nos alegramos, le felicitamos, pero seguro que habrá muchos comentarios», ha empezado comentando la presentadora de Antena 3. Acto seguido, el periodista Aurelio Manzano ha dejado en shock al revelar lo que el cantante le confesó hace escasos quince días: «No estoy enamorado, no tengo pareja, es una amiga más».

«»Dios mío, dejalo ahí, yo me he quedado muerta. ¿O sea que no es una relación?», ha reaccionado una Susanna Griso atónita. Aunque lo más fuerte estaba por llegar. «Es una amiga con la que se ve, pero no está enamorado y él no considera que tenga una relación y de ahí la sorpresa no solo para nosotros, sino para él mismo. Esto se lo ha dicho él a nuestra compañera Beatriz Cortázar y le ha dicho que es un embarazo no buscado, no deseado y sorpresivo», ha proseguido contando Aurelio.

Eso sí, el tertuliano ha aclarado que «va a asumir toda la responsabilidad de este embarazo» aunque él no contaba con ello. Al hilo, Susanna Griso ha conectado con una redactora del programa que se había puesto en contacto con Fabiola Martínez, la ex de Bertín. «He podido hablar con ella. Ella lo que viene a decir es que no tiene nada que decir, que esto pertenece a la vida personal de Bertín, que ellos mantienen una relación cordial por sus dos hijos en común y que se respetan», ha empezado diciendo.

«Cuando le pregunto si sabia la portada y si Bertín le puso en sobre aviso, ella dice: ‘no tengo información’. La he encontrado un poco apagada. Es una mujer muy divertida, pero la he notado en un tono serio», ha proseguido. No obstante, Manzano ha dejado claro que sí «era conocedora de esta noticia antes de que saliera porque tienen una relación y se hablan todos los días».

En ese momento, Susanna Griso ha entrado a opinar poniendo el acento en Fabiola. «Es normal que por deferencia a la que ha sido tu mujer, con la que tienes un trato diario porque has tenido dos niños, uno de ellos con dificultades, pues que tengas la deferencia de contárselo y que no se entere por las revistas. Qué menos», ha sentenciado de forma lapidaria.

A continuación y para concluir el debate, ha dejado una potente reflexión que todos se hacen en un día como hoy: «Con esta paternidad de Bertín Osborne nos hemos acordado mucho de la polémica maternidad de Ana Obregón. Bertín 69 años, Ana 68. No sé si es comparable».