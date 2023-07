El importantísimo cambio de emisión con la serie ‘Hermanos’ en Antena 3 esta semana

Los espectadores de ‘Hermanos‘, la serie turca que se emite los lunes y los martes en el prime time de Antena 3, tendrán que esperar un día más para seguir descubriendo el devenir de Ömer y sus hermanas ahora que encaran un difícil momento al tener que verse obligados a abandonar la mansión de la señora Sevgi ante la llegada de su hijo.

Y es que la cadena de Atresmedia ha levantado de su programación el episodio de este 10 de julio con motivo del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno de cara a los comicios generales del 23-J.

Un único cara a cara que se verá en Antena 3 y La Sexta simultáneamente, que arrancará a las 22:00 horas tras un previo de media hora y que se prolongará hasta las 23:45. De manera que por esta razón la cadena ha decidido no emitir un nuevo capítulo de ‘Hermanos’. Tras la cita política, se lanzará la película ‘Combustión’.

No obstante, los espectadores del culebrón turco no deben temer porque este movimiento de programación no significará que esta semana se vaya a emitir una sola entrega. Antena 3 anuncia que se mantendrá la doble emisión, pero esta vez el martes y miércoles a las 22:45 horas. Un importante cambio que el público urge saber.

💥#Hermanos, esta semana, cambia de días. 💥



Apúntalo bien 👉 ¡El martes y el miércoles, a las 22:45h, en @antena3com!



¿Te lo vas a perder? 😏https://t.co/B4ZW5YIyNL pic.twitter.com/dgmNBquNcQ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 10, 2023

Avance semanal de ‘Hermanos’

Ömer y sus hermanas han vivido un verano sin preocupaciones, rodeados de todo tipo de lujos. Todo parecía ir de maravilla en sus vidas, sin embargo, la llegada de Ahmet a la mansión de la señora Sevgi lo ha cambiado todo. Los quiere inmediatamente fuera de allí.

En los próximos capítulos veremos cómo, a pesar de las explicaciones de Ömer y sus hermanas, los jóvenes se verán obligados a abandonar la mansión. Ahmet no sentirá ningún tipo de compasión por ellos y se mostrará prepotente y superior ante ellos. ¿Qué pasará cuando descubra que Ömer es su hijo?

Por otro lado, la tensión entre Berk y Doruk seguirá presente. El hijo de Ayla no piensa perdonar a su amigo y se mostrará a la defensiva con todo el mundo… ¡Hasta con Aybike! ¿Afectará el conflicto a su relación?