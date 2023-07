El hachazo de Luján Argüelles a Alba Carrillo tras filtrar al ganador de ‘¡Vaya vacaciones!’

Telecinco estrena este jueves a las 22:00 horas ‘¡Vaya vacaciones!’, su nuevo reality para este verano con el que tratará de retener a la audiencia de ‘Supervivientes 2023’ y de tirar de la programación y las audiencias durante este verano que se presenta negro para la cadena de Mediaset. Antes de estrenarse el reality, Alba Carrillo ya la lio al destripar qué pareja es la ganadora del programa que presenta Luján Argüelles.

Así, Alba Carrillo no se cortó nada en su canal de Twitch en el que cargó duramente contra Mediaset, Ana Rosa Quintana y Unicorn Content. Pero además no tuvo reparos en señalar la que será la pareja ganadora del reality según le había llegado a ella.

De este modo, antes de estrenarse el reality, Alba Carrillo ya había destapado uno de los secretos mejor guardados de cada programa: sus ganadores. Algo sobre lo que se ha manifestado Luján Argüelles, la presentadora del reality que regresa además a Mediaset.

«No sé si lo que dice es acertado, no tengo idea. No lo he podido ver y a partir de ahí, nosotros tenemos un programa divertidísimo, cargado de momentos mágicos y de momentos que yo creo que la gente los va a ver», empieza diciendo Luján Argüelles al ser preguntada por esta polémica en Formula TV.

El dardo de Luján Argüelles a Alba Carrillo: «No tiene un cargo como para tener la información con absoluta certeza»

Asimismo, Luján Argüelles trata de quitarle hierro a las palabras de la que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’. «Luego ya, a las palabras de Alba Carrillo, como comprenderás, no lo he visto, ni le presto mucha atención. Entiéndeme, lo que estoy diciendo es que no sé lo que ha dicho y ella sabrá», sentencia la presentadora.

Por último, Luján no duda en lanzarle un zasca a Alba Carrillo al recalcar que no es alguien a quien tener en cuenta porque ni trabaja en la cadena ni es una directiva del canal que haya visto ya todo el programa. «Creo que hay que ver ‘¡Vaya vacaciones’ porque, al margen de la opinión de alguien que no tiene un cargo directivo ni en la productora ni en el canal como para tener la información con absoluta certeza de las cosas que han pasado, lo que más pesa es el proceso. Lo que viven, lo que hacen, cómo lo abordan, cómo se enfrentan a las cosas», defiende Argüelles.