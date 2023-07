Luján Argüelles estrena ‘¡Vaya vacaciones!’: «Mediaset tiene capacidad de atraer al público y sorprenderlo»

Tras el final de ‘Supervivientes 2023’, Telecinco no quiere tirar la toalla este verano en el terreno del reality y apuesta por el estreno de ‘¡Vaya vacaciones!’, un formato de creación propia junto a Cuarzo Producciones (‘La isla de las tentaciones’ con Luján Argüelles como presentadora.

De este modo, Luján Argüelles vuelve a Mediaset tras su discreto paso por TVE con ‘Brigada tech’ y haberse quedado a las puertas de presentar el regreso de ‘Password’ en Atresmedia. Ahora, la asturiana vuelve a la que fue su casa por partida doble pues también se pondrá al frente del regreso de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’.

En El Televisero hemos podido hablar con Luján Argüelles sobre la aventura de ‘¡Vaya vacaciones!’, su vuelta a Mediaset, el regreso del dating show de Cuatro y de su futuro en esta entrevista.

¿Cómo ha sido la experiencia de ‘¡Vaya vacaciones!’?

Ha sido una maravilla. En mi caso estoy en un momento en el que pongo el foco siempre en todo lo positivo de las cosas y tiene ingredientes como para que mi papel sea en plan qué lujo y qué regalo y ¡vaya vacaciones! en plan bien.

La mayor parte del equipo es el mismo de ‘La isla de las tentaciones’, ¿cómo te han acogido? ¿Notaban el cansancio de haber hecho ya antes la séptima edición del otro reality?

Me han acogido muy bien. Yo creo que todos sabemos lo que es nuestra profesión y lo que implica. El ambiente era maravilloso, todo el mundo ha trabajado para sacar adelante esto y hemos disfrutado mucho de las grabaciones. Es un trabajo muy vocacional y se nota que había mucha vocación en todos. Las situaciones tensas solo se han dado entre los concursantes (risas).

¿Qué te animó a aceptar la oferta cuando te lo propusieron? ¿Lo dudaste?

Bueno yo en los últimos años tengo clara una cosa y es el hecho de que yo tengo una hija de ocho años y es absolutamente prioridad en mi vida. Es decir, si dura X tiempo no lo voy a hacer y si tiene una duración que yo pueda conciliar con el hecho de tener a mi hija a mi cargo lo haré. Y luego vamos con lo siguiente, el tipo de formato, el registro que te implica, el desarrollo de la trama.

Pero la grandiosidad de un formato como este es el universo Mediaset, que no hablamos del circuito ni del entorno sino del universo. Mediaset tiene una capacidad para atraer al público y sorprenderlo que a mí me parecía que era importante en este momento de mi vida caminar juntos. Y estaba muy contenta con el planteamiento del formato.

¿Alguna vez habías tenido las condiciones de grabación como en este reality? ¿Cómo lo has llevado?

Bueno nosotros hemos grabado con 50 grados en Córdoba ‘Granjero busca esposa’, pero es cierto que un 88% de humedad pues en España no lo tenemos. Pero como digo pongo el foco en lo que me suma y no le veía nada negativo y el equipazo lo ha puesto todo muy fácil. Y mis celebritys nos han regalado momentazos y ha sido una maravilla compartir con ellos esta aventura.

Parece que ‘¡Vaya vacaciones!’ va a tener mucho humor, ¿pero cuánto de diferente al de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ porque ahí al final son anónimos y aquí son gente muy habituada a la tele?

Bueno yo creo que nos quedamos en las etiquetas que colocamos a las cosas y a las personas. Nos quedamos en la etiqueta de personajes conocidos por esto o por otro y el ser humano es una amalgama de características que muchas de ellas desconocemos. Somos muchas cosas y vamos mostrando las que queremos o guardamos las que somos capaces de controlar en un entorno determinado. Pero estas parejas de celebritys nos han regalado una versión de sí mismos que no conocíamos y una actitud que no habían mostrado. Por eso siento que he empatizado mucho con ellos y si me hubiera quedado en las ideas preconcibidas no hubiera podido entrar en ese territorio.

¿Ha habido algún concursante que la haya liado y te hayas tenido que poner seria?

Bueno con los ingredientes que tiene el formato ha habido todo tipo de situaciones. Si el concepto es hay trifulca, hay trifulca. Pero si a todos nos metieran en ese entorno con determinadas condiciones y tu idea preconcibida es ir a disfrutar de unas vacaciones y te encuentras otra cosa pues es normal que haya lío.

También comentabas en la presentación que has hecho de nuevo de casamentera….

Bueno hay de todo (risas). Es que no puedo contar mucho pero sí también hay algo de amor.

Has querido recalcar mucho en la presentación que tú no has sido la que has fastidiado a los concursantes. ¿Pero hay gente que te recuerda por la Bruján de ‘Un príncipe para Corina’? ¿Te veremos también un poco en ese perfil?

Bueno a ver es que el portavoz de la mecánica es el presentador pero el presentador es solamente una pieza más de un equipo enorme y de decisiones tomadas en consenso con mucha gente. Yo soy el portavoz y transmisor de las cosas bonitas y no tan bonitas que van a tener que vivir. Pero yo no he tenido conflicto con ninguno de los concursantes.

Vuelves a Mediaset también con ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’, ¿cómo se ha gestado la vuelta?

Bueno la vuelta de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ es una decisión de la directiva de Mediaset y no puedo responder mucho sobre por qué vuelve ahora. Ahora bien yo te diría que si fuera directora general o formara parte de la cúpula directiva de cualquier grupo de comunicación decidiría hacer un programa como ‘¿QQCCMH?’ porque es un formatazo. Y cuando me plantearon la idea de volver al programa no puedes más que sentir alegría porque creo que es un formato que tiene mucho que ofrecer, que avanzar y que sorprender. Y la verdad es que me satisface ver que la gente quiere que vuelva.

¿Sientes que todo lo que pasó con ‘Password’ fue porque el futuro te tenía reservado la vuelta a Mediaset y de ‘¿QQCCMH?’?

Bueno hay una frase que dice la vida siempre acierta. Lo que es satisfactorio es que quieran que vuelvan dos marcas como ‘Password’ y ‘¿QCCMH?’ y que las dos haya tenido la suerte de disfrutarlas y que en un momento determinado pues finalmente esas madres y esos hijos vuelvan a estar en mi vida. Pero ya hablaremos de ‘¿QCCMH’? porque en el fondo eso ha sido la consecuencia de que ahora haya hecho ‘¡Vaya vacaciones!’ con un resgistro que no había tenido nunca.

¿Estás feliz entonces con tu vuelta a Mediaset?

Es lo que decía antes, el Universo Mediaset es algo que se expande y eso siempre motiva. Yo soy una persona muy emocional y emocionalmente para mi Mediaset son muchas cosas. Todo lo que ha sido Cuatro en mi vida ha sido un grandísimo regalo, oportunidad de conocer gente maravillosa, aprender todo el tiempo, disfrutar de mundos de la comunicación que desconocía porque yo venía de la radio. Y entonces es como ese novio de la adolescencia que me gustaba mucho que vuelve.

¿Qué opinas de que vuelvan programas clásicos como ‘Password’, ‘¿QQCCMH?’, ‘El Grand Prix’? ¿Crees que la televisión apuesta poco por lo nuevo o es por nostalgia?

Bueno depende de cuál es la dirección de la pregunta. Yo creo que cada uno debe apostar por aquello que le parezca en un momento determinado que sigue los criterios que la compañía quiere sacar adelante. Creo que hay muchas cosas en la historia de la televisión que tienen largo recorrido y luego muchas cosas en el presente y en el futuro que hay que desarrollar que van a marcar un antes y un después en la TV. En todo hay cosas. Decidir que este título quieres volverlo a tener en mi vida es igual que el volver a algún destino de vacaciones que nos ha aportado algo en nuestra vida.

Después de haber presentado varios realitys, ¿te atreverías a participar en alguno y si pudieras elegir en qué tipo de formato te verías?

Bueno yo ahora mismo hay uno que necesito que es ‘Un príncipe para Luján’. No es que lo elija es que lo necesito (risas). Así que que me busquen candidatos.

¿Cómo sigue tu faceta como productora? ¿Sigues trabajando en proyectos? ¿Tienes algún formato por ahí vendido?

Bueno estamos con cosas y con negociaciones. Es una parte que no quiero perder. Tú eliges el camino y una vez que lo eliges lo tienes que construir. No sucede aquello que no te trabajas lo suficiente así que hay que seguir por ahí porque hay muchas ideas y la vida está abierta siempre a disfrutar.