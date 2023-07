El grito de socorro de Irma Soriano ante el público de ‘Y ahora Sonsoles’ remueve conciencias

Irma Soriano ha representado este miércoles 26 de julio a la mayor parte de la sociedad al final de decir alto y claro lo que piensa del terrible asesinato machista ocurrido el martes en el municipio almeriense de Dalías, donde una mujer de 49 años era asesinada a puñaladas. Según han contado en ‘Y ahora Sonsoles’, el presunto agresor, «que ya había protagonizado numerosas trifulcas en el pueblo», ya ha sido detenido.

Carlos Quílez ha ampliado la información: «Las pruebas que tiene la Guardia Civil son totalmente lapidarias contra este individuo. Hay muchos testigos. Han encontrado incluso un cuchillo de grandes dimensiones que fue presuntamente el arma que utilizó para matar a esta mujer». El periodista ha asegurado que el programa de Antena 3 estaba «pendiente» de si el autor del crimen había «querido declarar o no».

Ha sido en ese momento cuando Irma Soriano, colaboradora del espacio, ha tomado la palabra para recordar que este hombre tenía una orden de alejamiento: «Lo ha dicho el vecino (con el que el programa ha hablado previamente). ‘Todos comentábamos, pero pensábamos que no lo haría’. ¡No hay que pensar! ¡Hay que actuar!».

«No es un sinvergüenza, es un asesino», recalca Irma Soriano

«Una orden de alejamiento no sirve para nada. ¿Quién está pendiente de vigilar al que está vigilando? ¡Ese hombre quería asesinarla y lo ha conseguido!», ha dicho, muy indignada, Irma Soriano. Tras lo cual su compañero Antonio Naranjo le ha preguntado: «Irma, ¿cómo lo paras?». A lo que ella le ha respondido: «¿Qué cómo lo paras? Una persona que tiene una orden de alejamiento no puede estar ahí».

Naranjo procedía a explicar que «por lo que cuenta este sinvergüenza…». Pero la andaluza le ha corregido de inmediato: «No, sinvergüenza, no. Es un asesino. Y no es presunto, porque la mató en público. Es verdad». El periodista lamentó la ineficacia de esta medida preventiva: «Lo que ha dicho Carlos es que si los delitos anteriores no tenían reproche penal suficiente, la única manera de frenar a alguien que crees que te va a matar es darle con un palo en la cabeza, estamos en la ley de la selva», sentenció.