El bochorno de Cristina Pedroche ante lo que llega a soltar Dabiz Muñoz en ‘Password’

Este viernes 28 de julio ‘Password’ ha regresado a Antena 3 de la mano de Cristina Pedroche trece años después de su última emisión en Cuatro. Lo ha hecho con un gran éxito de audiencias y con dos invitados muy especiales para la presentadora. Por un lado su marido, Dabiz Muñoz, y por otro uno de sus mejores amigos, Miki Nadal.

Tras los nervios del principio, los concursantes y los famosos se han ido poco a poco soltando. Uno de los momentazos de este primer programa lo ha protagonizado Dabiz Muñoz, con una respuesta que ha sonrojado a su mujer. Como era de esperar, la pareja ha hecho gala de su amor y complicidad desde el inicio del programa.

La primera palabra que el concursante tenía que adivinar era ‘derrape’. Miki Nadal le daba una pista para que este la descubriera y utilizaba ‘frenazo’. Sin embargo, esta pista no fue suficiente y, tras el error, pasó el turno a el chef de ‘DiverXo’ quien utilizaba una palabra un tanto escatológica: ‘Cagada’.

El marido de Cristina Pedroche utilizaba todos los sonidos y gestos posibles para que quedase claro. Con las dos pistas que Dabiz Muñoz le dio, el concursante conseguía acertar. La presentadora reaccionaba con sentido del humor, aunque visiblemente avergonzada, a la pista utilizada por el padre de su hija: «Sabía que iba a decir esto. Me da vergüenza esto», reconocía.

La declaración de amor de Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche

No obstante, no todo ha sido humor y risas. Durante la presentación de una de las concursantes, Palmira, Dabiz Muñoz quiso darle un consejo tras enterarse de que a ella le costaba delegar en su trabajo. El cocinero le decía que en ese tema él sabe de lo que habla: “Yo me he tirado muchos años pensando que y hacía las cosas mejor que el resto y…».

Cuando, de pronto, Cristina Pedroche le interrumpía: «Y todavía…». Pero su marido le ha hecho caso omiso y ha seguido: «Hasta que me ha hecho un señor mayor». Pero su mujer le volvía a interrumpir: «Y todavía…». Pero el chef cree que delegar en la gente apropiada «te hace sentir mejor». Tras lo cual, la concursante, dejaba claro que «yo tengo a la mejor mujer del mundo». Una bonita declaración de amor que emocionó a la presentadora.