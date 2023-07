El áspero choque de Sonsoles Ónega con un colaborador en directo: «¿Cómo que no?»

‘Y ahora Sonsoles‘ volvía a centrar su programa de este jueves, 13 de julio, en la paternidad de Bertín Osborne a sus 69 años con su última novia. El presentador recibía multitud de críticas por unas desafortunadas declaraciones en las que aseguraba que el bebé no era «ni esperado ni deseado» por su edad, algo que hacía que se comparara su caso con el de Ana Obregón.

«Buen día para seguir hablando de la nueva paternidad de Bertín Osborne, que ha provocado una cascada de reacciones en su entorno más cercano. Sus hijas ya le han mostrado su apoyo, aunque también su preocupación, como nos contó ayer Fabiola Martínez. Algunos famosos, como Ana Obregón, también se han pronunciado. Dice Ana que, por ser hombre, no le van a criticar», introducía Sonsoles Ónega en el programa.

De esta manera, la presentadora de Antena 3 daba paso a un vídeo en el que se incluía ese mensaje de Obregón: «Enhorabuena, Bertín. Cuánto me alegro y lo sabes. Tu suerte es ser hombre, así que no te criticarán». Y claro, el planteamiento de Ana Obregón generaba debate en plató. «¿Qué os parece? A ver, la bancada masculina, ¿por ser hombre no le critican?», se interesaba Sonsoles Ónega.

El primero en contestar era Antonio Naranjo, que defendía que a Ana Obregón no se la criticó «por ser mujer». A este se sumaba la periodista Valeria Vegas, que daba la razón a su compañero: «Exacto, fue por el proceso». Es más, para que quedara muy claro, Naranjo insistía en que en el caso de Ana Obregón la edad pasó a segundo plano por recurrir a una fórmula que vulnera los derechos humanos: «A Ana se la criticó por encargarse un bebé, que no es lo mismo».

No obstante, Sonsoles Ónega no estaba nada de acuerdo con las palabras de su compañero, por lo que rebatía: «No, perdona, se la criticó por encargarse un bebé siendo ella mayor». «No, por ser mayor no», insistía el colaborador, provocando su choque con la presentadora: «¿Cómo que no?». El periodista se explicaba: «Habría gente, pero lo que criticábamos algunas personas es que otras se crean con el derecho sí o sí de ser padres y que pueden resolver ese sueño pagándoselo. Yo le critiqué eso».

Antonio Naranjo insistía con su razonamiento: «Lo hubiese criticado con 68 o con 32 años. A Bertín Osborne no se le critica la edad, no, lo que habría que criticarle es que no se hiciese cargo de las consecuencias de sus actos. Me parece que no es el caso, eso no va conmigo».