Era muy buscada la reacción de Ana Obregón a lo de Bertín Osborne y su queja lo dice todo

Bertín Osborne está en boca de todos tras salir a la luz este miércoles que va a ser padre de nuevo a los 69 años junto a Gabriela. El presentador de televisión ha prendido la polémica tras tildar esta paternidad sorpresa de «un accidente» y «embarazo no deseado». Y si era muy esperada una reacción era la de Ana Obregón.

La actriz y presentadora también se ha convertido en trending topic al comparar muchos el caso del artista con el suyo, tras convertirse en madre-abuela por gestación subrogada a los 68 años, el pasado mes de marzo. Por ello, Ana Obregón recibió infinidad de críticas, montándose un revuelo monumental que dominó la opinión pública durante muchas semanas. Ana y Bertín son grandes amigos, y la bióloga ya ha reaccionado ante este anuncio bomba.

Mientras que el linchamiento contra Ana Obregón fue generalizado, en el caso de Bertín las redes se han centrado más en criticar su incendiaria reacción al saltar la noticia, cuando ha calificado que este embarazo «no es ni buscado ni deseado». Ante ese hecho ha optado por reaccionar la televisiva, compartiendo la protesta que le había enviado una seguidora en un ‘storie’ de Instagram.

Ana Obregón apoya a Bertín Osborne y dispara una crítica

«No he visto a nadie diciendo nada. Ah vale, que ella es mujer y les sale más rentable a todos criticarla. No es nada en contra de él, solo para que comparéis situaciones. ¡Felicidades Bertín!», ha condenado dicha fan, en un mensaje que la investigadora de ‘Mask Singer 3’ no ha dudado en difundir.

Ante tales palabras, Ana Obregón ha querido mandar un mensaje de apoyo a Bertín Osborne. «Enhorabuena, Bertín. Cuánto me alegro y lo sabes», ha pronunciado la actriz. Sin embargo, no ha desaprovechado la ocasión para lanzar una queja y denunciar machismo en las reacciones dispares entre sus casos: «Tu suerte es ser hombre, así que no te criticarán».