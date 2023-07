Difunden en Telecinco el escándalo de Belén Esteban y su marido que dará que hablar

Hace dos semanas ‘Fiesta’ ya adelantaba que Belén Esteban y su marido, Miguel, estarían pasando una crisis en su matrimonio. Pero la colaboradora no tardaba en salir al paso de los rumores y desmentía esta información.

Sin embargo, las especulaciones no han cesado y este sábado 22 de julio Mónika Vergara ha dado más información al respecto en ‘Fiesta del verano’. La periodista ha desvelado que, hace relativamente poco, se pudo ver a la pareja en una calle muy concurrida de Madrid protagonizando un momento muy tenso.

«Poco antes de que ella se fuera, son las doce de la mañana de un día de diario y lo que me cuenta la persona que lo ve todo, que además es una fuente muy fiable, es que llega un coche oscuro, un todoterreno grande. Lo deja aparcando en segunda fila y del coche se baja Miguel, el marido de Belén. Se acerca al coche, le abre la puerta y en ese momento me cuentan que venían discutiendo, que tenían una discusión muy acalorada», explica Mónika Vergara en el programa vespertino de Telecinco.

Belén Esteban empezó a gritar a su marido en plena calle

La colaboradora ha dado más detalles de cómo fue la pelea: «Todas las personas que estaban allí muy sorprendidas porque Belén no escatimó en gritos ni en gestos con la mano. Ella se ve que está sensiblemente enfadada y en todo momento me dicen que Miguel se queda pasmado, que no se atreve a rebatir nada, ni llevarle la contraria ni decir nada ni frenar a Belén en su enfado y se queda petrificado viendo la reacción de la que es su mujer».

Después de que ‘Fiesta’ anunciara que Belén Esteban y Miguel estaban atravesando una crisis, la de Paracuellos no tardó en salir a desmentir esta información. Las pruebas en las que el programa se basaba para hablar de esta supuesta crisis es que la colaboradora había estado sola de vacaciones en las Palmas de Gran Canaria junto a su amiga Anabel Pantoja.

Sin embargo, Belén se puso en contacto con el programa de Telecinco para negar esos rumores. «Yo he podido hablar con Belén, por supuesto, me desmiente que esto sea verdad, de hecho, me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero, eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores», explicaba Leticia, colaboradora del espacio.