Carlota Corredera admite las «cosas atroces» que hizo ‘Sálvame’ y el alto precio pagado

Carlota Corredera estrenó hace unas semanas su nuevo podcast ‘Superlativas’, pero además la presentadora no deja de aparecer en otros podcast de compañeros y amigos. Y es lo que ha hecho ahora al visitar ‘La casa de mi vecina‘, el podcast que conduce Nagore Robles en Podimo. Durante la entrevista, ambas han hablado de la nueva etapa que vive Mediaset sin la cancelación de ‘Sálvame‘ y la gallega ha hecho balance del formato de La fábrica de la tele que ella misma dirigió y presentó.

«Está siendo un año extraño, estoy acostumbrada a vivir con mucho caos y llevo un año muy tranquilo, están siendo tiempos raros. A mí me encanta decir que estoy en barbecho. Los agricultores dejan descansar sus tierras durante un tiempo para que la cosecha luego sea mejor y yo estoy en ese punto», comenta la gallega sobre el punto en el que se encuentra a nivel profesional tras quedarse sin trabajo en La fábrica de la tele y en Telecinco.

Y es que Nagore Robles no duda en preguntarle por cómo fue su salida de Telecinco tras haber hecho de todo. «Fuiste colaboradora, directora, presentadora…», recordaba la que fuera concursante de ‘GH’. «Hace 15 años ya estaba trabajando en el departamento de comunicación de Mediaset, empecé detrás de todo. Después me incorporé como subdirectora de TNT y toda mi carrera profesional, excepto unos años en Antena 3, han sido en Mediaset», comentaba por su parte Carlota Corredera.

«Yo he sido súper feliz, he aprendido muchísimo y le he dado mucho a ellos, pero también me han dado muchas oportunidades que no estaban ni en mi imaginario de niña. Las historias no siempre suceden como te gustarían y hay cosas que se pueden hacer de manera más elegante, pero lo que tengo yo es la conciencia súper tranquila. He hecho las cosas bien y he sido súper leal a mí misma», confiesa dejando entrever que las formas en las que se produjo su salida de ‘Sálvame’ no fueron las mejores.

Carlota Corredera reconoce las «cosas atroces» que hicieron en ‘Sálvame’

Hablando de su etapa como presentadora, Nagore Robles era muy sincera con su invitada. «Yo te he visto durante muchos años y de muchas formas, ¿tienes la sensación de que al principio intentabas encajar en un papel?», le cuestionaba a lo que la gallega le replicaba que ella siempre se ha sentido arropada. «Jorge Javier me apoyó mucho al principio de presentar, porque pasé de nada a todo y más que sola he sentido que no es nada fácil. Hay una visión muy distorsionada de lo que es ser presentadora, famosa y conocida», aseveraba.

«Yo siempre intenté hacer mi propio ‘Sálvame’. Evidentemente, como top 1 de creadoras está el Sálvame de Jorge, estuvo el Sálvame de Paz Padilla y luego llegué yo que era la tercera en discordia y la directora que de pronto es presentadora», defendía durante la conversación con Nagore.

Tras ello, Carlota Corredera no tiene pelos en la lengua al decir que en ‘Sálvame’ hubo una gran evolución reconociendo las «cosas atroces» que se hicieron en el pasado. «Tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en Sálvame, que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran«, confesaba.

El «alto precio» pagado por hacer pedagogía del feminismo

Era entonces cuando Nagore se atrevía a preguntarle a Carlota si se ha llegado a arrepentir de haber dirigido determinadas «situaciones». «Yo siempre he intentado hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible, ¿eso significa que no se hayan cometido excesos? No, pero hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error», respondía de primeras.

«Para mí la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de ser leal a mi misma y a mis principios, me parecería desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que Sálvame empezó a hacer pedagogía. La gente decía: ‘No soy machista, ni feminista’, porque pensaban que era lo mismo y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito, muy costoso, pero bonito«, reflexionaba.

Y es que una vez más, Carlota no duda en reconocer el «altísimo» precio que ha pagado por su defensa del feminismo a raíz sobre todo de la docuserie de Rocío Carrasco. «Creo que sigo pagando las consecuencias, pero volvería a hacerlo porque vivo en privilegio. Si llegas a un punto en la vida, donde tienes un colchón detrás, un entorno que te rodea y unos ovarios… hubiera sido una desgraciada si no lo hubiera hecho. Otra cosa que me pesa mucho es que, yo tengo una hija, niña, y veo cosas que me preocupan mucho que viva mi hija cuando sea adolescente, porque lo que les viene a las niñas de ahora es horroroso con violencias y violaciones brutales. Mirando a otro lado no podía estar con la conciencia tranquila», sentencia.

«Para mí el periodismo es compromiso y si hay que pagarlo, se paga»

En ese sentido, Nagore Robles no duda en aprovechar el momento para agradecerle a Carlota lo que hizo con ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. «Te agradezco un montón el trabajo que hiciste con el documental de Rocío Carrasco, ha sido súper duro desde el principio, tanto para ella, como para vosotras, para la productora… todo lo que se generó y el resultado final fue que enseñasteis muchísimo sobre el feminismo, sobre que juntas podemos ayudarnos entre todas, que ese 016 tuvo una respuesta brutal para muchas mujeres y creo que sería injusto no darte las gracias», le decía.

«Para avanzar, sobre todo las mujeres y colectivos minoritarios, si tú das la cara, lo normal es que te la partan. Lo que tienes que decidir es si aceptas o no. Tengo un marido corresponsable, buen padre, buen compañero, aliado, que está convencido de que quiere una igualdad plena para que se crie su hija. Ver lo que hay alrededor y no aprovechar las ventanas que me dio Mediaset… ¿Para qué he venido si no? El periodismo para mí es compromiso, y si hay que pagarlo, se paga«, concluía Carlota Corredera.