Carlos Herrera se enfanga en lo de Intxaurrondo y Feijóo en TVE: «Son capaces de todo»

Silvia Intxaurrondo y TVE llevan días siendo tendencia después de lo sucedido en la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en ‘La hora de La 1’. Después de los ataques que profirió Esteban González Pons contra la cadena pública que tuvo que replicar Xabier Fortes; este miércoles ha sido Carlos Herrera el que ha criticado a los sindicatos de RTVE.

Y es que el presentador de ‘Herrera en COPE‘ no se ha cortado nada al asegurar que los sindicatos hacen cualquier cosa «menos trabajar». Lo hacía durante una charla con Carlos Moreno ‘El Pulpo’.

Los dos locutores de la Cadena COPE charlaban sobre el debate a tres que emitirá TVE este miércoles con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal tras el rechazo de Alberto Núñez Feijóo. «Esta noche tenemos el debate trampa en TVE», soltaba El Pulpo ante Carlos Herrera.

El severo ataque de Carlos Herrera a los sindicatos de TVE: «Son capaces de todo, menos de trabajar»

«Bueno, tenemos un debate a tres que, en principio, era a cuatro. Hay uno que no va y por lo tanto va a ser ‘todos contra el que no va'», replicaba entonces el locutor andaluz. «Hace muy bien en no ir el que no va, porque, fíjate, ¿te has enterado de lo que están haciendo los sindicatos de TVE?«, defendía entonces El Pulpo siguiendo los pasos de Feijóo y del PP.

«Cualquier cosa», respondía por su lado Herrera antes de recordar que su relación con los sindicatos de RTVE no fue buena durante su etapa en RNE y en TVE cuando volvió en 2017 para ponerse al frente de ‘¿Cómo lo ves?’, un formato que acabó cancelado por sus discretas audiencias.

«Les he sufrido y les he conocido mucho en mis tiempos en Radio Nacional y en televisión. Sé de lo que son capaces; menos de trabajar, de todo. Cualquier cosa es posible, sí«, proseguía diciendo Carlos Herrera sin cortarse.

Tras ello, era Carlos Moreno el que le explicaba a su compañero que es lo que estaban haciendo los sindicatos. «Estos sindicatos están diciendo en este momento que piden no votar ni al PP ni a Vox«, destacaba el presentador de ‘Poniendo las calles’.

Así, El Pulpo se hacía eco de los últimos comunicados de UGT y CCOO tras los ataques hacia TVE y Silvia Intxaurrondo por hacer su trabajo. En ellos piden al PP que deje de cuestionar la independencia de la cadena pública. «Desde UGT RTVE nunca pedimos el voto para ningún partido en concreto, no es esa nuestra labor ni nuestra función. Pero en esta ocasión sí vamos a pedir a la ciudadanía que, si creen en la libertad, si creen en lo público, si creen en la honestidad, si creen en la convivencia, no voten ni al Partido Popular ni a Vox, no voten al odio», piden desde dicha organización.

Por su parte, CCOO se limita a pedir al candidato del PP que proclame «su compromiso con la independencia de RTVE» y a la vez le advierten que los trabajadores de RTVE tratarán de «parar» sus mentiras cada vez que suelte alguna.

En esta hoja Unión, desde @UGTRTVE contestamos al vergonzoso tuit de @gonzalezpons sobre @rtve y hablamos de la lamentable actitud de @NunezFeijoo para con la radiotelevisión de todas y todos, donde estará ausente en el #DebateRTVE a cuatro de mañana:

👇👇https://t.co/jEMQNcxEN2 — UGT RTVE (@UGTRTVE) July 18, 2023

CCOO en apoyo a Silvia Intxaurrondo.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe proclamar su compromiso con la independencia de RTVE.

RTVE, debe saberlo señor Feijóo, no va a ser maltratada y manipulada como lo ha sido y lo está siendo la RTVG. @Roberto_Lak@maitepedre pic.twitter.com/yAVK9JtgRm — CCOO RTVE (@ccoortve) July 18, 2023

Finalmente, Carlos Herrera era claro y decía lo que pensaba de todo esto. «Cada uno puede pedir el voto para cualquiera mientras que eso no interrumpa el trabajo imparcial que deben realizar en la empresa en la que trabajan», sentenciaba.