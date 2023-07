Xabier Fortes no se calla y desarma el vil ataque del PP a TVE en dos imperdibles minutos

La entrevista de Silvia Intxaurrondo a Alberto Núñez Feijóo en ‘La hora de La 1’ sigue coleando. Mientras la periodista ha recibido multitud de apoyos de compañeros como Mamen Mendizábal, Almudena Ariza o Jordi Évole; desde el PP no han dudado en cargar duramente contra TVE. Así lo hizo Esteban González Pons y Xabier Fortes no dudó en responderle desde ‘La noche en 24h’.

Y es que después de que Silvia Intxaurrondo no tolerara las mentiras que el líder del PP soltó sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC; algunas voces del PP cargaron duramente contra la televisión pública. También la plataforma TVE Libre, encabezada por la consejera Carmen Sastre.

En ese sentido, el vicesecretario de acción institucional Esteban González Pons acusaba a la cadena de comportarse como un partido. «Creo que RTVE va a perder las elecciones. Espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan. Mejor no ir, yo ni la veo ni voy«, escribía en su cuenta de Twitter. Un mensaje del que Xabier Fortes se hizo eco en directo.

Creo que @rtve va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan.

Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy. — González Pons (@gonzalezpons) July 17, 2023

Otro que también aprovechó para soltar su bilis contra la televisión pública fue Rafael Hernando, número dos de lista por Almería al Congreso para las elecciones de este 23J, que tachaba a TVE de «TeleSánchez». «Lo primero q hizo el Sanchismo fue asaltar RTVE con el nombramiento ilegal e inconstitucional de una administradora A ello dedicó 7 plenos nada más ganar la moción de censura Hoy RTVE es solo TeleSanchez Hay q derogar el infame Sanchismo el 23 J», aseveraba.

Lo primero q hizo el Sanchismo fue asaltar RTVE con el nombramiento ilegal e inconstitucional de una administradora



A ello dedicó 7 plenos nada más ganar la moción de censura



Hoy RTVE es solo TeleSanchez



Hay q derogar el infame Sanchismo el 23 Jpic.twitter.com/J8VbPHLJ8b — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) July 17, 2023

Xabier Fortes contesta a los ataques de González Pons

Después de haber defendido a Silvia Intxaurrondo de los ataques de la plataforma TVE Libre, Xabier Fortes quiso responder también a las palabras de Esteban González Pons contra la televisión pública. Pero en esta ocasión no lo hizo en Twitter, sino en directo en ‘La noche en 24h’.

Tras leer ante la audiencia el tuit del vicesecretario de acción institucional del PP, Fortes no se quedó callado. «Simplemente, señor Pons: si no nos ve, lo siento mucho por usted, yo creo que usted se lo pierde», empezaba a decir el director y presentador de ‘La noche en 24h’.

“No creo que sea muy recomendable para un político no ver una televisión con una trascendencia como la que tiene TVE. Incluso aunque crea que nosotros manipulamos, o que nos dedicamos todo el tiempo a manipular, incluso a pesar de eso debería vernos. De hecho, nos ve. Si no, no hubiera colocado este tuit», reflexionaba Xabier Fortes.

«No somos tampoco ningún partido político. Somos una televisión pública, de profesionales, de periodistas. A veces acertamos, y a veces nos equivocamos. Hoy en concreto, nuestra compañera Silvia Intxaurrondo ha hecho lo que tiene que hacer un periodista: un político al que estaba entrevistando ha dicho datos falsos y ella se los ha rebatido con absoluta serenidad. Así es como tiene que comportarse un periodista«, sentenciaba.