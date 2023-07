Boquiabiertos todos con lo que le está pasando a Asraf Beno tras ‘Supervivientes’: «Es muy fuerte»

Asraf Beno es incapaz de ver la vida de la misma manera tras acabar ‘Supervivientes 2023’. Han pasado ya más de dos semanas desde que acabó el concurso y, aun así, el cuarto finalista y ganador moral de la edición no termina de acostumbrarse a la civilización y, además, sufre varias secuelas físicas que se ha encargado de desgranar.

Si hay una confesión especialmente impactante es esta: «No veo las plantas de la misma manera, lo veo todo a nivel supervivencia. El otro día vi una cucaracha y la cogí, estoy un poco raro, un poco shockeado». Y es que, muchas veces, se piensa que continúa en las playas hondureñas.

«La vuelta a la vida normal está siendo un poco caótica», revela Asraf Beno. «Un poco en shock porque es verdad que se siente uno un poco raro. He estado al final cuatro meses en la isla y hemos sido poquísimos, por lo que se me hace un poco raro», prosigue explicando el marroquí, que podría haber desarrollado una especie de fobia a las multitudes de personas en espacio delimitados. «Es muy fuerte ir a un centro comercial porque hay muchísima gente», dice el novio de Isa Pantoja, que suma a esta lista de rarezas el tener que conducir de nuevo y ver «a tantos coches» circulando por la carretera.

Por otro lado, en lo que al físico respecta, Asraf Beno también está lidiando con varias secuelas y ‘heridas de guerra’. «De esas tengo muchísimas. Me levanto sin energía, voy al gimnasio y no puedo hacer nada. Tengo agujetas si hago un ejercicio, tengo rasguños por toda la piel por los corales, los erizos y los cuchillos… Tengo secuelas por todos lados», lamenta el exconcursante de ‘Supervivientes’.

Y es que asegura tener un trastorno del sueño. Le cuesta bastante dormir en la cama tras haber estado cuatro meses a la intemperie en la arena de la playa: «Los primeros días me dolía un montón la espalda y dormía poquísimo porque me sentía muy incómodo». Su malestar es tal, que, para sorpresa de todos, ha confesado a sus seguidores que duerme muchas noches en el sofá: «Me siento más cómodo en la incomodidad y en la cama he dormido solo dos o tres días».

Eso sí, no todo va a ser negativo. Asraf Beno también ha destacado la mayor secuela que le ha dejado el programa aventurero de Telecinco: «el aprendizaje». Un aprendizaje vital que ha logrado gracias a haber vivido «situaciones muy duras» en Honduras durante cuatro meses que jamás se vivirían en la vida real.