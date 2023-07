Asraf confiesa por primera vez el precio pagado tras concursar en ‘Supervivientes’: «Un shock»

Siguiendo los pasos de otros compañeros de aventuras, como Adara Molinero o Jonan Wiergo, Asraf Beno también se ha sometido a una sesión de preguntas y respuestas de sus seguidores de Instagram para, de esta forma, responder a todas las dudas sobre su paso por ‘Supervivientes 2023’.

El prometido de Isa Pantoja se ha sincerado sobre cómo están siendo estos primeros días en la civilización después de cuatro meses aislado en una isla. Además, también ha rebelado cuáles son los traumas y las secuelas que arrastra desde que llegó de Honduras.

Lo primero que quiere dejar claro Asraf es que «volvería una y otra vez» a ‘Supervivientes’. Ya que, aunque lo pasó muy mal en la convivencia, tuvo otras muchas cosas buenas: «No quería salir de ahí porque a nivel de supervivencia me lo pasaba muy bien. Echo de menos todo y cada día me acuerdo. Veo un árbol y miro qué fruto es. Voy a la playa y quiero coger los cangrejos que hay en la roca. Se me ha quedado un poco de trauma en ese sentido».

Asraf reconoce que la vuelta a la rutina «está siendo un poco shock»

No obstante, pese a esto, el desgaste psicológico que ha supuesto para Asraf la difícil convivencia con sus compañeros ha sido más que notable. Así lo reconoce él mismo: «No creo que tenga tanta fortaleza mental, no he parado de llorar en el concurso. Estaba muerto. Pero es verdad que siempre he mantenido la ilusión y creo que eso ha sido lo que me ha ayudado a todo, porque es un programa al que siempre había querido ir. También el pensar en mi familia y en todo el mundo es lo que me ha mantenido ahí, con fuerzas para continuar».

En cuanto a la vuelta a su rutina, el joven confiesa que «está siendo un poco shock, todo se siente raro tras estar aislado cuatro meses. Se me hace muy fuerte ir a un centro comercial porque hay mucha gente y es una locura. Conducir y ver a los coches moverse también es superraro. No veo las calles de la misma manera. Todo lo veo de otra forma porque hemos estado en condiciones muy difíciles. Estoy un poco ‘sockeado’ porque no ves la vida de la misma manera. Estar en condiciones tan difíciles. No sé si llamarle secuela, pero es un aprendizaje».

En cuanto a las secuelas físicas, Asraf reconoce que !secuelas a nivel físico, por ejemplo, no me noto con energía. El otro día fui al gimnasio y no pude hacer casi nada, y tengo muchísimas agujetas. Luego también físicamente tengo muchas heridas todavía, por los corales, sobre todo»,

«Estoy durmiendo en el sofá, porque me cuesta dormir en la cama»

«Hay días que no puedo dormir en la cama, me cuesta bastante. Los primeros días me dolía mucho la espalda, dormía poquísimo y me sentía superincomodo. Ahora en casa estoy durmiendo en el sofá, no sé qué me pasa, pero estoy más cómodo en la incomodidad. En la cama he dormido solo dos días o tres», asegura el modelo.

Lo que no ha tenido, de momento, es el temido efecto rebote, algo que experimentan casi todos los concursantes al regresar a España. La última en hacerlo ha sido Adara. «Creo que habré engordado como cinco kilos. Todavía estoy bien, sin efecto rebote grande o ansiedad por la comida, pero sí que es verdad que quería comerme cosas en las que no paraba de pensar en la isla. Sí que es verdad que no tengo ansiedad por la comida, lo cual es bueno. Ahora toca mantenerse así con la ayuda del gym», comenta Asraf. Aunque reconoce que no se ha privado de nada: «A nivel comida ya nada. He comido chucherías, hamburguesas, pizzas, galletas… Ya estoy satisfecho».

Por otro lado, ha desvelado que su madre está «muy orgullosa» con su paso por el reality. «Cuando me vio se puso a llorar, me acarició la cabeza… Es difícil que un hijo esté separado de su madre y viceversa», confiesa, visiblemente emocionado.

‘La Noria Infernal’, la prueba que más ilusión le hizo

El novio de Isa Pantoja también ha hablado de la Noria Infernal, una prueba que le encantó, aunque también ha disfrutado de todos los juegos en general. «El juego que más ilusión me hizo fue la Noria Infernal. Me lo pasé pipa, aunque se sufra muchísimo y es flipante verlo desde la pantalla, pero es el que más me ha ‘divertido’. Pasármelo bien, me lo he pasado en casi todos, pero este me hacía especial ilusión», reconoce el cuarto finalista de ‘Supervivientes 2023’.

Por último, Asraf Beno también ha hablado sobre su futuro laboral más inmediato. El modelo sacó en 2021 su último single, ‘Me enamora’, con su correspondiente videoclip. Y está dispuesto a volver a repetir la experiencia: «Me habéis preguntado mucho si voy a sacar un nuevo tema y espero que sí. Ayer estuve trabajando en una canción que ya tenía grabada. Espero poder sacarla y que os guste. Si os gustó la anterior será algo parecido».

Además, ha desvelado que antes de irse a Honduras se estaba preparando la prueba de acceso a la universidad. Pero al estar en la isla no ha podido hacer los exámenes: «Me lo quiero sacar para tener la equivalencia a bachiller y opositar a policía nacional», sentencia.