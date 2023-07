Asraf Beno sorprende al anunciar sus planes de futuro inmediatos tras ‘Supervivientes’

Asraf Beno, ganador de ‘Supervivientes 2023‘, ya está retomando su rutina junto a Isa Pantoja en El Puerto de Santa María. Gracias al reality de Telecinco su popularidad ha ido en aumento, lo que le ha llevado a protagonizar el penúltimo ‘Deluxe’ junto a su prometida y a aumentar notablemente los seguidores en las redes sociales. Ha sido precisamente a través de ellas donde ha aclarado cuáles son sus próximos planes de futuro.

Su participación en ‘Supervivientes’ pilló por sorpresa a Asraf. El joven había intentado participar en el reality de Telecinco en más de una ocasión. Sin embargo, un grave problema de salud se lo había impedido. Por ello, el prometido de Isa Pantoja tenía otros planes para este 2023.

«Bueno, yo antes de entrar a ‘Supervivientes’ estaba haciendo la prueba de acceso a la universidad. Me la estaba sacando, pero al estar ahí en ‘Supervivientes’ no he podido hacer los exámenes», ha explicado a sus seguidores en Instagram, confirmando así que su deseo era presentarse a la Selectividad.

También se ha encargado de aclarar que sus planes de futuro no han cambiado tras su paso por ‘Supervivientes’. Asraf Beno insiste en que quiere ser Policía: «Quiero hacer la prueba de acceso para tener la equivalencia al bachillerato y poder opositar a Policía Nacional. Eso es lo que quiero, opositar a Policía Nacional».

Para ello, tendrá que esperar al próximo mes de junio, cuando tendrán lugar las pruebas de acceso a la Facultad. Mientras, se centrará en la música, industria en la que es primerizo: «Ayer estuve trabajando en una canción que tenía ya grabada y espero poder sacarla y que os guste».