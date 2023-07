Asraf Beno no se calla más y hace frente a su verdadera sexualidad en el ‘Deluxe’

Este viernes 7 de julio, Asraf Beno e Isa Pantoja han acudido al ‘Deluxe’ para contar cómo van los preparativos de su boda, que tendrá lugar el próximo mes de octubre. Y, de paso, el exconcursante de ‘Supervivientes 2023′ han respondido a todas aquellas personas que han puesto en duda su sexualidad durante su estancia en Honduras.

Hubo quien aseguró que el joven había tenido relaciones con chicos e incluso afirmaron que había la posibilidad de que existieran imágenes. Una polémica a la que Isa Pantoja no le dio importancia, pues confía plenamente en su pareja. Ahora, una vez que Asraf está de regreso, ha sido él mismo el que ha querido pronunciarse al respecto y zanjar así todo tipo de rumores.

Miguel Frigenti ha querido saber que le pareció a él que se le relacionase con Miguel Vilas. El marroquí deja claro que esas personas mienten, y les anima a que muestren las fotos que tienen en las que aparece, supuestamente, besando a un chico. «Te voy a decir una cosa, este tema cada vez que entro a un concurso, no sé por qué pasa, la verdad que parece que tiene que ser noticia o algo. No he tenido relaciones con chicos, ni soy gay, ni soy bisexual. He visto muchas insinuaciones, muchas cosas. No he tenido relaciones nunca con chicos. Se han querido aprovechar de una situación. Si fuese gay o lo que sea me daría completamente igual. A día de hoy estamos en una sociedad que no pasa nada», ha reconocido el modelo.

Isa Pantoja y Asraf Beno, en su visita a ‘Viernes Deluxe’. | Telecinco

Isa Pantoja confía plenamente en Asraf

Respecto al tema de la foto que podría haber de él besando a otro hombre, Isa Pantoja ha sido más clara: «Es heavy. Eso a mí me molesta porque por ejemplo si a mí me relacionasen con Rober siendo un chico y yo chica, a mí también me molesta siendo mentira. No significa que porque sea un chico le tenga que molestar. Es que, si es mentira, es mentira».

Además, la joven ha querido dejar claro que jamás ha dudado de su novio, y no ha querido preguntarle nada porque pondría la mano en el fuego por él. «Es imposible que yo dude porque no hay de qué dudar», asegura la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

En otro orden de cosas, la pareja se mostró muy ilusionada con su próxima boda, de la que ya están inmersos en los preparativos. Isa reconoció que le gustaría que Jorge Javier Vázquez fuera su padrino y que su madre esté presente en ese día tan importante para ella.

Asraf Beno e Isa Pantoja se darán el ‘sí, quiero’, el próximo mes de octubre en una boda civil que se celebrará en una finca situada a las afueras de Sevilla. El motivo de que hayan elegido este lugar para la celebración es que es una ciudad con toques árabes. En su última entrevista en el ‘Deluxe’, que finalizará el próximo sábado 14 de julio, la joven ha reconocido que le da mucha pena que se acabe el programa, ya que ha crecido con él. «Mil gracias por acogerme siempre», ha sentenciado.