Isa Pantoja hace este anuncio a Asraf Beno sobre su maternidad en directo en Telecinco

Con motivo del cumpleaños de Asraf Beno, Isa Pantoja ha entrado en directo de forma telemática durante la gala de salvación de ‘GH DÚO’ que Telecinco ha ofrecido este martes con Ion Aramendi a los mandos.

La hija de la tonadillera no ha podido estar en plató ni subir a la casa de Guadalix de la Sierra, pero, al menos, ha estado presente virtualmente y con su marido aislado del resto de concursantes en una sala a parte para disfrutar de ese momento con mayor intimidad.

Y, como no podía ser de otra manera, el tema principal sobre el que había gran expectación por parte de los espectadores era el hipotético embarazo: si Isa Pantoja tenía que comunicarle algo o no a Asraf al respecto después de las dudas que se han planteado en los últimos días.

Así, al término de la conexión, el marroquí no ha ocultado su inquietud. «Es que tenía una duda», ha soltado en referencia a su preocupación desde que entró en el reality sobre si Isa está o no en estado de buena esperanza. Pero la joven ha respondido con un rotundo «no» que ha resuelto cualquier atisbo de duda que pudiera existir.

«Pero no te preocupes, que tenemos mucho tiempo y tendrá que ser cuando vuelvas», le ha animado Isa Pantoja tras anunciarle que, por ahora, no está en cinta. «Estoy más tranquilo por saber si sí o si no, porque sabía que cabía esa posibilidad. Este año lo intentaremos a tope», ha añadido Asraf Beno, provocando las risas de Ion Aramendi y el público de plató.