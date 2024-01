Isa Pantoja destapa la causa real de su inesperado plantón a Asraf Beno en ‘GH DÚO’

Asraf Beno comenzó su aventura en ‘GH DÚO’ hace menos de dos semanas, y parece que no habrá ni rastro de su pareja en el plató del programa. Isa Pantoja se pronunció sobre la entrada del modelo a la casa y cómo apoyaba su decisión de volver a Guadalix, pero ha dejado claro que no será quien lo defienda. La hija de Isabel Pantoja ha explicado por qué no acudirá a plató cada semana para defender el concurso de su marido.

Se conocieron en la casa de ‘Gran Hermano’, y ahora, Asraf Beno vuelve al concurso de Telecinco sin la hija de la tonadillera. Para muchos de los seguidores de la feliz pareja era de esperar que Isa fuese la elegida para defender a Asraf en plató en esta edición de ‘GH DÚO’, pero no será así. Y es que, la hermana de Kiko Rivera ha dejado bien claro en sus últimas declaraciones para Lecturas el motivo por el cual no acudirá a las galas de Telecinco para defender su concurso.

Isa Pantoja no defenderá a Asraf Beno

En una entrevista para Lecturas en la que también se sinceró sobre la relación actual con su madre, Isa Pantoja no dudó en pronunciarse sobre el motivo de su sonada ausencia en las galas de ‘GH DÚO 2’. Y es que, aunque muchos daban por sentado que ella sería la encargada de defender a capa y espada el concurso del modelo como ocurrió en ‘Supervivientes 2023’, esta vez no será así.

Asraf Beno lee la carta de Isa Pantoja en ‘GH DÚO’

«¡Saltaré como una leona para defenderle! No estaré en plató porque mi hijo me necesita», explicó la colaboradora de Telecinco. Chabelita ha optado en esta ocasión por quedarse en casa con su hijo Alberto en vez de acudir semana tras semana al programa de Mediaset. Aún así, Asraf está muy presente en el corazón de Isa, tanto que incluso le mandó una carta por su aniversario, que el concursante no dudó en leer en el debate de ‘GH DÚO’.

«Feliz aniversario, cari. Parece mentira que hayan pasado cinco años y justo ahora estés donde nos conocimos, donde empezó todo. Te echo de menos, pero es como si estuvieras conmigo porque Alberto y yo te vemos siempre en el 24 horas. Eres el amor de vida, aprovecha y disfruta lo bueno y lo malo. Este aniversario no lo podemos vivir juntos, pero piensa que cuando salgamos haremos todos los planes que dejamos pendientes. Te amo», decía la carta que Isa Pantoja le mandó al modelo.

«Te amo muchísimo, te echo mucho de menos. Pienso en ti cada día, en todos los momentos que vivimos aquí», dijo Asraf emocionado después de leer la carta para todos los espectadores. No cabe duda de que la hija de Isabel Pantoja estará al pie del cañón para defender a su pareja.