Asraf Beno causa enorme impacto al hablar de por qué fue apartado de ‘Supervivientes’

Para Asraf Beno entrar en ‘Supervivientes‘ siempre fue un sueño, y más desde que el equipo médico del reality de Telecinco le negara la participación en más de una edición. Ha sido ahora cuando el joven ha revelado el motivo por el que le cerraron las puertas: tenía una enfermedad que le podía dejar ciego o incluso causarle la muerte.

Padecía una enfermedad en su pulmón llamada Sarcoidosis, que se caracteriza por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias en los pulmones y que puede afectar directamente a otros órganos como los ojos, llegando a causar la ceguera. Pero eso no es todo. A veces también puede afectar a los riñones, el corazón o incluso al sistema nervioso en su totalidad.

Asraf Beno padecía algunos síntomas de esta enfermedad, pero no le dio mayor importancia. Fue cuando se realizó las pruebas médicas para entrar en ‘Supervivientes’ cuando, tras un estudio por parte del equipo del reality, le detectaron la dolencia. Al realizarle una radiografía en el tórax fueron conscientes de que el novio de Isa Pantoja no podía participar en el concurso ni llevar al límite su cuerpo como así requiere un formato así.

«Vieron que tenía algo raro en el pulmón, sarcoidosis. Es una inflamación de los ganglios del pulmón. El médico me dijo que ese problema de pulmones me podía dejar ciego y provocarme la muerte, pero hay varios estadios y yo estaba en el 1 así que lo más probable era que se curara solo», ha contado Asraf Beno en una entrevista para la revista Lecturas.

Afortunadamente, Asraf Beno pudo recuperarse del todo y por ello ha podido ir a Honduras este año, pero aún recuerda lo mal que lo pasó durante meses: «He estado muy mal. Me dijeron que podía ser grave». Durante mucho tiempo su única preocupación era seguir vivo, lo que le quitó muchas horas de sueño y le creó mucha angustia: «Me dijeron que podía morirme en menos de un año».

Por suerte, la sarcoidosis no avanzó y llegó un día en el que todo acabó: «Me dieron la noticia de que ya me había curado completamente. En las pruebas no se veía nada raro».