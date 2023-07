Nadie da crédito a la proposición de Isa Pantoja a Jorge Javier ante su baja en Telecinco

El penúltimo programa del ‘Deluxe‘, que dirá adiós el próximo viernes 14 de julio, ha contado con dos invitados de excepción: Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja ha acudido al espacio nocturno de Telecinco para contar cómo van los preparativos de su boda, que tendrá lugar en el mes de octubre.

Además de desvelar algunos de los invitados a los que invitarán, así como a los que no quieren ver ni en pintura, la hija de Isabel Pantoja ha lanzado una inesperada propuesta a Jorge Javier Vázquez. Algo que, a buen seguro, le hará muchísima ilusión al presentador, pues está en horas bajas apartado de Mediaset.

La joven se ha ganado el cariño de todos, tanto de la audiencia como de los colaboradores de Telecinco, por su férrea defensa, sin perder los papeles, de su prometido durante su paso por ‘Supervivientes 2023′. Un cariño que ya le tenía desde hacía tiempo Jorge Javier. El comunicador siempre apostó por ella y le mostró todo su apoyo en momentos en los que ella más lo necesitaba, debido a los desaires de su familia.

Por eso, Isa Pantoja ha querido compensárselo haciéndole, para sorpresa de todos, una golosa propuesta. Todo el mundo se pregunta quien la llevará al altar, dado que no tiene ningún tipo de relación con su hermano, Kiko Rivera. Y ha sido ella misma la que ha revelado su deseo, a petición de María Patiño. Puesto que no quería contarlo públicamente hasta no ofrecérselo a él primero.

La inesperada propuesta de Isa Pantoja a Jorge Javier

«Él todavía no lo sabe, se ve a enterar en directo», ha advertido la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. Finalmente, animada por la presentadora del ‘Deluxe’, ha soltado la bomba: «Me haría mucha ilusión, para mí sería un honor, que fuera mi padrino Jorge Javier Vázquez». Unas palabras que han desatado los aplausos en el plató.

Isa Pantoja ha justificado así su deseo: «Me haría mucha ilusión, porque para mí es como mi padrino televisivo. Ha creído en mí y ha tenido muy bonitas palabras, antes que algunos miembros de mi familia». Una invitación que aún desconoce el comunicador catalán, que lleva desaparecido desde el mes de mayo por problemas de salud.

Los que no acudirán a su boda, ya que no estarán invitados, serán su hermano Kiko Rivera y su tío Agustín Pantoja. Tampoco recibirán la invitación, como era de esperar, ningún miembro de la familia Bollo: ni Raquel ni sus hijos, Manuel y Alma. Y no es de extrañar, debido al desagradable trato recibido por la pareja durante el paso de Asraf por ‘Supervivientes 2023’.

Quien sí estará invitada será su madre, Isabel Pantoja. Aunque todavía no se sabe si acudirá, debido a su enclaustramiento en Cantora y a que tendrá que compartir velada con Dulce Lapiedra, quien sí que estará presente, así como su prima Anabel Pantoja.