Alba Carrillo se deslengua y señala lo que realmente pasa con Jorge Javier en Mediaset

Tras la victoria de Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, en su batalla judicial con Zeppelin TV, la productora de ‘GH’, ambas se han despachado bien a gusto contra Jorge Javier Vázquez y algunos directivos de Telecinco en ‘El salón de Té’, el espacio que la modelo ha recién estrenado en el canal de Twitch.

Para contextualizar, hay que remontarse a la final de ‘Secret Story VIP‘ en diciembre de 2021. Lucía protagonizó un monumental desencuentro con el presentador de Mediaset, que cargó sin ningún tipo de piedad contra ella y la expulsó del plató entre exabruptos y desafiando a la cadena con un ‘ella o yo’.

El indigesto encontronazo derivó en su despido en directo, pero Lucía Pariente no se quedó de brazos cruzados y decidió interponer una demanda contra Zeppelin TV y el grupo de comunicación italiano por ese cese laboral de carácter improcedente. También puso en marcha otra contra Jorge Javier, acusándole de acoso por sus intolerables descalificativos.

En un principio, un juzgado de lo social de Madrid dio la razón a la madre de Alba Carrillo, declarando nulo el despido y condenando a la productora de ‘Gran Hermano’ y ‘Secret Story’ a indemnizar con 6.469,32 euros a la exconcursante. Y ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado esa sentencia en favor de Lucía Pariente.

Pues bien, ante esta victoria, Lucia, que no olvida la denigración que sufrió por parte de Jorge Javier Vázquez, se ha sentado en el programa de Twitch de su hija y le ha dedicado unas contundentes palabras ahora que está totalmente apartado de Telecinco. Una situación laboral muy delicada para el comunicador catalán a la que Pariente parece asistir con regocijo.

«Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Sabe que se portó fatal y, ¿sabe dónde está usted? También fuera», ha empezado diciendo. «Usted dijo hace muchísimos años, y se lo voy a decir porque soy mayor, que cuando acabó el ‘Tomate’, dijo que había pasado muy malos momentos porque su teléfono no sonaba, ¿por qué no sonó? Porque se había portado como una mala persona. Ahora ha vuelto a replicar lo mismo. No vale todo. Lo dije el primer día en ese concurso y no todo vale. Al que te la han jugado es a ti y estás fuera», se ha regodeado la madre de Alba Carrillo.

7 Sobre Pinocha (creo) y sobre JJ pic.twitter.com/N2IUIbWr9O — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 6, 2023

Por su parte, Alba ha lamentado que debería haber demandado ella también a Jorge Javier. «A mí personalmente me dan ganas de demandar y no lo hice por respeto a la cadena en ese momento. Pero cómo se pone a increparme a mí de esa manera absolutamente atroz sin miramiento alguno cuando yo estaba en mi casa. Estáis jugando con las personas y, luego, si te lo hacen a ti y te vas a tu casa y estás solo, no lo puedes hacer. No puedes ser igual de mala persona que aquellos a los que acusas. Fue deleznable, pero aun así le hubiese perdonado si me hubiera llamado», ha reconocido.

Del mismo modo, Alba Carrillo recuerda cómo vivieron aquel avasallamiento tan cruel de Vázquez: «Al día siguiente, fue Nochebuena y nosotras no lo celebramos porque estuvimos llorando y destrozadas. Hay que ser humano. Como cadena no puedes decir 12 meses y 12 causas porque al final es demagogia barata y, cuando pasan estas cosas, alguien debería decir ‘oye, esto no, hasta aquí’. Y si no hay ética empresarial, al menos humanidad personal y coger y llamar y decir: ‘nos hemos equivocado'».

9 La historia detrás de la expulsión de Lucia del Plato pic.twitter.com/7GntJEHZ6h — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 6, 2023

No obstante, la modelo ha optado por no ahondar en exceso acerca de ese deplorable episodio porque sobre todo ello habla largo y tendido en el libro que ha escrito y que saldrá a la venta el próximo mes de octubre. No obstante, sí le ha asestado un guantazo sin manos a Jorge Javier Vázquez de los que dan donde más duele y que tiene que ver con su incierta situación profesional en el grupo de comunicación de Fuencarral.

«Yo estoy en el mismo sitio que él actualmente, pero sin embargo tengo un montón de amigos que me quieren y me están apoyando y él no tiene la suerte de eso. Solo espero que la vida no me dé tanto dinero como a él y tanta soledad», ha sentenciado la excolaboradora alto y claro. Unas palabras con las que viene a señalar que Jorge ha sido fulminado de Telecinco en los mismos términos que ella.

El que pierde es el que recurre y Alba dice que cuenta en el libro el porque lo de JJ contra ella ,el papa de Alba 🤣😂 pic.twitter.com/V4JXIIeFSm — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 6, 2023

Por último, hay que recordar que Alba Carrillo llevará a los tribunales a la productora de Ana Rosa Quintana y a Mediaset. Los abogados de la joven han interpuesto una demanda por «fraude de ley» a la hora de contratar a la colaboradora además de «despido improcedente» por cómo se ha producido la no renovación de su contrato con Unicorn Content. Una demanda que no solo va dirigida a la compañía que preside Quintana, sino que también afecta a Mediaset España.