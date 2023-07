Lucía Pariente da donde más hiere a Jorge Javier con lo que suelta y traerá gran cola

Esta semana hemos conocido que Lucía Pariente ha ganado su batalla judicial a Zeppelin TV, la productora de ‘Gran Hermano‘, por su despido improcedente tras la final de ‘Secret Story’, reality que se realizó en 2021 para suplir el hueco de un ‘GH VIP’ en barbecho por el caso Carlota Prado.

En aquella final, la madre de Alba Carrillo fue la protagonista para mal por su descomunal enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez. El presentador la emprendió contra ella y su hija por insinuar irregularidades en el desarrollo del concurso y la expulsó de muy malas maneras del plató del reality. Esa noche vimos la peor y más intolerable cara del catalán en televisión.

La tensa discusión entre Lucía Pariente, luego de denunciar la presencia de un bolígrafo en el set de "Secret Story", que desencadenó en su despido del plató, por parte de Jorge Javier Vázquez pic.twitter.com/eobb0FBLrL — Espectáculos España (@EsEspectaculos) July 6, 2023

El desencuentro derivó en su despido en directo, pero Lucía Pariente no se quedó de brazos cruzados y decidió interponer una demanda contra Zeppelin TV y Mediaset por ese cese laboral improcedente y otra contra Jorge Javier, acusándole de acoso por sus descalificativos.

En un principio, un juzgado de lo social de Madrid dio la razón a la madre de Alba Carrillo, declarando nulo el despido y condenando a Zeppelin TV a indemnizar con 6.469,32 euros a la exconcursante. Y ahora, según informa Vertele, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia Lucía Pariente después de que los jueces hayan rechazado el recurso de Zeppelin TV. Cabe decir que la productora de ‘GH’ aún puede presentar un último recurso ante el Supremo.

Pues bien, ante esta victoria, Lucia, que no olvida la humillación por la que pasó, se ha sentado en el programa de Twitch de su hija llamado ‘Salón de Té’ y le ha dedicado unas gruesas palabras a Jorge Javier Vázquez ahora que está apartado de Telecinco. «Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Sabe que se portó fatal y, ¿sabe dónde está usted? También fuera», ha sentenciado.

«Usted dijo hace muchísimos años… se lo voy a decir porque soy mayor. Cuando acabó el Tomate, dijo que había pasado muy malos momentos porque su teléfono no sonaba, ¿por qué no sonó? Porque se había portado como una mala persona. Ha vuelto a replicar lo mismo. No vale todo. Lo dije el primer día en ese concurso y no todo vale. Al que te la han jugado es a ti y estás fuera», se ha regodeado Lucía Pariente.

En su caso, Alba Carrillo ha optado por no pronunciarse al respecto porque sobre ello habla en el libro que ha escrito y que saldrá a la venta el próximo mes de octubre, pero sí le ha asestado un guantazo sin manos a Vázquez de los que hacen pupa: «Yo estoy en el mismo sitio que él actualmente, pero sin embargo tengo un montón de amigos que me quieren y me están apoyando y él no tiene la suerte de eso. Solo espero que la vida no me dé tanto dinero como a él y tanta soledad».