Isa Pantoja destapa lo que pasó con Manuel Cortés y Asraf y no se vio en ‘Supervivientes’

‘El programa de Ana Rosa’ por fin ha dedicado una pequeña parte de su preciado tiempo a comentar al menos la final de ‘Supervivientes 2023‘. Tras casi dos meses vetando los contenidos del reality, el magacín ha tenido a bien destinar cinco minutos a abordar la victoria sorpresa de Bosco y la expulsión injusta de Asraf aprovechando que Isa Pantoja estaba en plató.

«¿Orgullosa del paso de Asraf por ‘Supervivientes’? Mi madre tiene un cabreo porque era su ganador Asraf», ha empezado interviniendo Joaquín Prat. «Tu madre y mucha gente. Estos cuatro meses han sido súper duros para él y para mí también. Lo he dado todo, no he podido desgastarme más sin comer, sin dormir», ha comentado inicialmente la joven.

Precisamente, sobre el precio que ha pagado por ser defensora de su chico, Prat ha señalado el conflicto familiar serio que se ha abierto para con los hijos de Raquel Bollo. «Ellos conmigo, porque yo nunca he tenido conflicto con ellos. Lo tuvieron con él en la isla y luego conmigo en plató», ha matizado Isa Pantoja.

«¿Acercasteis posturas con Alma y con Manuel ayer cuando llegó Asraf?», se ha interesado el presentador. En ese momento, la hija de la tonadillera ha destapado un feísimo gesto que pasó desapercibido en la final. «No, además, si os fijáis, Asraf ha sido el único concursante que hasta en eso es humilde porque saludó a todo el mundo y Manuel se quedó sentado y tuvo Asraf que agacharse para abrazarle y darle un beso. Para que veáis a dónde llega todo esto», ha condenado. «Cada uno se define», ha apostillado Isabel Rábago.

No obstante, y a pesar los desaires, Isa Pantoja prefiere quedarse con lo positivo y admite que, antes de saberse que Asraf era el eliminado, ella lo presentía: «Pero bueno, estoy súper contenta, hemos hecho un trabajazo increíble esta semana para salvarle y cuando llegué a Telecinco ayer tenía un mal presentimiento y dije ‘me lo echan'».

Sin embargo, a pesar del palo que supone quedarse fuera con la miel en los labios, Isa ha ensalzado lo bien que se lo tomó: «Antes de verle, yo estaba como ‘jolín, después de todo no ha podido jugar la final’. Pero fue él el que estaba súper contento y feliz. Yo flipé de lo contento que estaba. Yo le dije que me daba mucha pena que no hubiera podido estar en la final, pero me dijo: ‘me da igual, yo estoy súper orgulloso de lo que he hecho’. Y él todavía no sabe todo el apoyo que tiene. Me quedo con que está muy contento».