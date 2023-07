Ana Rosa Quintana se pronuncia en estos términos sobre lo de Silvia Intxaurrondo con Feijóo

Quedan solo tres días para que los españoles volvamos a votar y el final de la campaña ha estado marcado por la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en el debate de TVE y lo que sucedió en su entrevista con Silvia Intxaurrondo. Hasta ahora han sido muchos rostros los que se han manifestado desde Xabier Fortes y Almudena Ariza hasta Mamen Mendizábal o Anabel Alonso. La última en hacerlo ha sido Ana Rosa Quintana.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa‘ regresaba este miércoles a su programa tras casi dos semanas de vacaciones para ponerse al frente del programa de Telecinco en este final de campaña. Lo hace eso sí para despedirse (para siempre) de las mañanas de la cadena de Mediaset tras su salto a las tardes desde el próximo otoño.

Este jueves, Ana Rosa Quintana ha participado en un encuentro con la prensa para hacer balance de las 19 temporadas de ‘El programa de Ana Rosa’ y despedirse de su reinado de las mañanas. En él, la presentadora ha avanzado algunos detalles de ‘TardeAR’, que acaba de fichar a Manu Marlasca de La Sexta; y ha respondido a las preguntas de la prensa sobre política con Silvia Intxaurrondo entre algunos de los temas.

Así, en dicho encuentro al que ha acudido El Televisero, Ana Rosa Quintana ha dado su opinión sobre los ataques que ha recibido en estos últimos días Silvia Intxaurrondo desde sectores del PP. «No me parece bien lo que ha pasado con una periodista que tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión«, defendía Quintana.

«Los periodistas tenemos derecho a controlar el poder»

Y es que si algo sabe Ana Rosa Quintana es de acoso por parte de partidos políticos. De hecho, la madrileña ha recordado su caso. «O que a una periodista como yo Podemos la saque en una campaña como fascista y cosas peores. Los periodistas tenemos derecho a controlar el poder, sea el que sea y esté el que esté. De eso tienen que aprender mucho PSOE y Podemos», defendía.

Para Ana Rosa es «impresentable» que periodistas como ella misma, la propia Silvia Intxaurrondo en los últimos días o otros rostros como Vicente Vallés, Carlos Alsina o Pablo Motos reciban ataques por parte de los políticos. «Llevamos un acoso en los últimos meses… Un acoso real. Desde el poder se ha decidido que hay periodistas buenos y malos«, recalcaba. Asimismo, Ana Rosa ha lamentado que ella en su caso ha echado en falta el apoyo de compañeros de profesión.

Ana Rosa se moja sobre la ausencia de Feijóo en el debate de TVE

Al preguntarle por su opinión sobre si Alberto Núñez Feijóo estuvo acertado o no al no acudir al debate a cuatro en TVE, Ana Rosa Quintana no se ha cortado nada. «Feijóo explicó que quería que estuvieran en el debate de RTVE todos los que fueran a pactar con Pedro Sánchez», empezaba diciendo.

Para Ana Rosa, Feijóo «ganó clarísimamente el cara a cara» con Pedro Sánchez en Atresmedia y acertó con su decisión de no estar en el debate de este miércoles en TVE. «En RTVE no tenía nada que hablar. Ayer era un debate en el que se estaba dirimiendo otra cosa, un tercer y un cuarto puesto», sentenciaba.

Y es que si hay algo que tiene claro Ana Rosa Quintana es que Alberto Núñez Feijóo será el ganador de las elecciones del próximo domingo. Por eso, solo ha pedido entrevista con el líder del PP para el próximo lunes. «Es quien va a ganar», destacaba.